鉅亨網編譯段智恆 2025-09-23 23:10

美國川普政府周二 (23 日) 公布一項提案，計畫重塑 H-1B 簽證的申請流程，將優先考慮高技能與高薪資外籍勞工，顯示白宮在移民政策上的管制力度再度升級。

川普政府H-1B簽證改革草案出爐 新制將依薪資分級(圖：REUTERS/TPG)

根據美國聯邦公報 (Federal Register) 公告，若簽證需求超過年度上限 8.5 萬份，將會在申請審查過程中賦予薪資水準更高的案件較大權重，藉此保障美國本地勞工不受低薪外籍勞工的不公平競爭影響。

這項計畫的提出，也呼應白宮上周五發布的另一項新措施，即向企業收取每份 H-1B 簽證年費 10 萬美元的規定。

川普自 2017 年上任以來，持續推動廣泛的移民限制政策，包括大規模遣返與限制非法移民子女取得公民身分等。近幾日，白宮更將焦點轉向 H-1B 簽證計畫。這項簽證受到科技與外包公司青睞，用於聘僱具專業技能的外籍人才。

白宮上周宣布將對 H-1B 簽證收取 10 萬美元的年費後，引發部分科技企業憂慮，不少持證員工被警告應留在美國或儘速返回，以免受影響，市場一度陷入混亂。隨後白宮澄清，該費用僅適用於新簽證，不涵蓋現有持有人。

周二公布的規範草案，則進一步計畫改變現行的抽籤分配程序。若需求超過配額，將依薪資水準分級，高薪申請獲選機率更高。依規範流程，這項新制度需經過數月甚至數年的審查與定案程序，公告中指出，最快可能在 2026 財年的簽證抽籤實施，亦即 2026 年 3 月登記期前上路。

美國國土安全部 (DHS) 估計，若新規定正式生效，H-1B 簽證勞工在 2026 財年的薪酬總額將增加至 5.02 億美元。之後的數年薪資水準將持續上升，預計 2027 財年增加 10 億美元、2028 財年增加 15 億美元，並在 2029 至 2035 年間再增加 20 億美元。