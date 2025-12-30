鉅亨網新聞中心 2025-12-30 11:45

越南海關總署於日前舉行儀式，慶祝該國進出口貿易總額首次衝破 9,000 億美元大關。單看數字已是一項重大的年度成就，但業界分析普遍認為，這項突破的真正意義，在於凸顯出越南在全球供應鏈中的位置，已從單純的「參與者」轉變為「不可或缺的結構性節點」。

這項亮眼的成績單，出現在一個全球貿易普遍趨緩的週期中。當多數出口導向經濟體以「穩住基本盤」為目標時，越南卻逆勢將全年進出口總額推上新高。

根據越南海關總署與工貿部披露的數據，2025 年全年進出口總額預計落在 9,100 億至 9,200 億美元區間，年成長率仍維持在約 15% 的水準，且出口與進口呈現同步成長的態勢，顯示越南貿易規模已由一套相對穩定的結構所支撐，不再單純取決於某一輪景氣或單一市場。

在貿易結構上，越南出口的「厚度」正持續改變。電子產品、機電設備及其零件的比重顯著提升。這類產業的特點是供應鏈長、分工複雜且對在地配套系統高度依賴。

與傳統的成衣、鞋類出口不同，電子與機電產業一旦形成聚落，便涉及上游零組件、物流節點、通關效率與電力穩定性等整套生態系統，使得越南不再只是簡單的「承接生產」，而是生產網路中必須被保留的關鍵節點。

衡量越南在全球供應鏈中地位最可靠的訊號，來自於外資的實際行動。近年來，跨國企業在越南的投資週期明顯拉長，本地採購比例持續攀升，並開始在越南同步佈局生產、測試、倉儲乃至區域分撥等多元功能。

在全球不確定性升高之際，外資更願意將關鍵環節放在制度可預期、運作相對穩定的節點上，使得越南在製造業投資普遍緊縮的環境下，仍能維持穩定的外資流入。

進出口規模逼近或超過 9,000 億美元，也意味著越南開始具備系統性影響力。港口效率、電力供應、物流瓶頸等問題，都會直接影響跨國企業的全球營運節奏。同時，越南也將被納入更為嚴苛的規則與合規框架，包括原產地規則、供應鏈溯源以及環保與碳排放要求等。

越南已成為全球體系建構時無法繞開的現實存在，雖然不一定擁有主導權，但已是系統穩定運作的一部分。