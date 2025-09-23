search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

中國轉向阿根廷訂購10船大豆 美豆痛失數十億美元商機

鉅亨網編輯林羿君


路透社引述消息人士報導，中國買家已向阿根廷訂購至少 10 艘船的大豆，以在美中貿易緊張之際，趁著低價為第四季建立庫存。

cover image of news article
中國轉向阿根廷訂購10船大豆 美豆痛失數十億美元商機。(圖:shutterstock)

阿根廷周一 (23 日) 也宣布暫時取消穀物及其副產品（包括大豆）的出口稅，以提高其在全球市場上的供應競爭力。


2 位消息交易員表示，這些單次載運量為 65,000 公噸的巴拿馬型船貨，預計將於 11 月交付。其中一位交易員表示，中國買家已預訂了 15 船的貨量。

交易員和分析師表示，正值主要的銷售旺季，美國農民卻錯失了數十億美元的大豆對華銷售額。這是因為曠日持久的貿易談判阻礙了出口，而競爭對手南美供應商則趁機填補了這一缺口。

文章標籤

大豆黃豆貿易戰美豆阿根廷

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty