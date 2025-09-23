鉅亨網編輯林羿君 2025-09-23 17:00

路透社引述消息人士報導，中國買家已向阿根廷訂購至少 10 艘船的大豆，以在美中貿易緊張之際，趁著低價為第四季建立庫存。

中國轉向阿根廷訂購10船大豆 美豆痛失數十億美元商機。(圖:shutterstock)

阿根廷周一 (23 日) 也宣布暫時取消穀物及其副產品（包括大豆）的出口稅，以提高其在全球市場上的供應競爭力。

2 位消息交易員表示，這些單次載運量為 65,000 公噸的巴拿馬型船貨，預計將於 11 月交付。其中一位交易員表示，中國買家已預訂了 15 船的貨量。