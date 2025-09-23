輝達與OpenAI合作計畫點火 全球半導體股普遍走高
鉅亨網編譯段智恆
輝達 (NVDA-US) 日前宣布計畫投資高達 1,000 億美元於 OpenAI，激勵全球晶片股周二 (23 日) 全面上揚，從台灣到南韓、日本與歐洲的半導體相關企業股價皆受惠。
輝達執行長黃仁勳表示，OpenAI 規劃建置並部署需耗用 10GW(Gigawatt, 百萬瓩) 電力的輝達系統，相當於搭載約 400 萬至 500 萬顆繪圖處理器 (GPU)。消息一出，不僅華爾街科技股氣氛樂觀，也帶動全球半導體股同步上漲。
在台灣，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 受惠於為輝達代工先進晶片，周二股價收漲 3.5%。南韓的 SK 海力士，因高頻寬記憶體 (HBM) 被廣泛應用於輝達系統，股價上揚逾 2.5%，三星電子則收高 1.4%。雖然三星尚未正式獲准供應輝達 HBM 晶片，但市場樂觀預期即將取得資格。
日本設備大廠東京威力科創 (Tokyo Electron) 同樣在當地市場收高。分析師指出，人工智慧 (AI) 發展並非單一企業獨大，而是涵蓋廣大供應鏈，投資人正認知到這是個多方共贏的市場。
Quilter Cheviot 全球科技分析師巴林傑 (Ben Barringer) 受訪時表示：「這不是零和遊戲，最終將有許多供應商受惠。雖然短期內可能對輝達競爭對手不利，但這證明 AI 熱潮依然強勁。」
歐洲晶片股同樣受到提振，意法半導體 (STM-US)、英飛凌(Infineon) 和 BE Semiconductor 早盤皆上揚。不過，荷蘭半導體設備商艾司摩爾 (ASML-US) 與 ASM International 卻承壓下跌。ASM International 預期第四季營收將低於先前預估，拖累設備族群股價。
不過，分析師仍強調長線利多。ODDO BHF 股票研究主管胡里 (Stephane Houri) 指出，隨著 AI 生態系持續壯大，艾司摩爾與艾司摩國際等設備廠最終將受惠，尤其來自台積電的強勁需求有望支撐出貨動能。
市場觀察人士普遍認為，輝達與 OpenAI 的大規模合作，象徵 AI 投資浪潮未歇，將持續帶動全球晶片股熱潮，並進一步鞏固 AI 產業的核心供應鏈地位。
