1千億美元豪押！輝達攜手OpenAI打造「超級AI資料中心」

鉅亨網編譯段智恆 2025-09-23 01:00

‌



根據《CNBC》報導，繪圖晶片大廠輝達周一 (22 日) 宣布，將投資高達 1,000 億美元於人工智慧 (AI) 公司 OpenAI，用於建置以輝達 AI 處理器為核心的龐大資料中心。此舉凸顯雙方在 AI 浪潮中的緊密合作關係，也展現 AI 基礎建設競賽正加速升溫。

根據雙方說明，OpenAI 計畫部署需耗用 10GW(Gigawatt, 百萬瓩) 電力的輝達系統，等同於今年輝達預計出貨的 4 百萬至 5 百萬顆圖形處理器 (GPU)，數量為去年的兩倍。

‌



輝達執行長黃仁勳接受《CNBC》專訪時直言，這是一項「巨大的計畫」。OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 則強調，公司必須同時兼顧 AI 研究、市場產品，以及前所未有的基礎設施挑戰。

消息帶動輝達 (NVDA-US) 股價周一盤中勁揚近 4%，市值一度達到 4.5 兆美元，截稿前上漲 3.82%，每股暫報 183.43 美元。

資料中心投資龐大 輝達為首選供應商

黃仁勳形容，這項合作「規模空前」，顯示 OpenAI 對輝達技術的依賴程度。市場觀察人士也指出，這筆投資本質上是「輝達投資 OpenAI，再由 OpenAI 回過頭把資金花在輝達」，對黃仁勳而言形成「良性循環」。

阿特曼受訪時表示，OpenAI 目前每周活躍使用人數已達 7 億，需求不斷增加。他強調：「未來幾個月大家應該對我們抱持高度期待。」

依據雙方協議，這筆 1,000 億美元投資將隨著基礎設施建置逐步到位，輝達將成為 OpenAI 的「首選」晶片與網路設備供應商。首階段計畫預計在 2026 年下半年啟用，搭載輝達下一代「Vera Rubin」系統。

輝達先前估算，建置 1GW 資料中心容量需花費約 500 億至 600 億美元，其中約 350 億美元將用於輝達晶片與系統。以此推算，OpenAI 所需的 10GW 容量，投資金額確實高達數千億美元。

投資版圖擴張 AI 生態布局深化

這筆投資也呼應 OpenAI 在最新二級市場估值達 5,000 億美元的規模。OpenAI 早期投資人包括微軟 (MSFT-US)、軟銀(SoftBank) 與 Thrive Capital。阿特曼表示，輝達與微軟雖是公司「最關鍵的合作夥伴」，但屬於「被動投資者」，並非主導角色。

此次合作也將與 OpenAI 既有的基礎設施夥伴——微軟 Azure 雲端、甲骨文 (ORCL-US)、軟銀及 Stargate 計畫——形成互補。黃仁勳強調，這項投資是「額外加碼，不影響已宣布的協議與財務承諾」。

近來輝達積極擴張投資版圖。上周，輝達宣布以 50 億美元入股英特爾 (INTC-US)，並合作開發 AI 處理器；同時投資近 7 億美元於英國資料中心新創 Nscale；更砸下逾 9 億美元，挖角 AI 新創 Enfabrica 的 CEO Rochan Sankar 與核心團隊，並取得相關技術授權。