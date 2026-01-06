鉅亨網編輯林羿君 2026-01-06 12:10

2025 年，AI 讓投資人心動；到了 2026 年，這項仍在成形中的技術，或許就得開始證明自己能否買單。

2025年AI讓投資人談了一場戀愛 2026年該付帳單了。(圖:shutterstock)

隨著產業逐步成熟，投資人勢必要正視一個現實問題：市場高度依賴少數科技巨頭，是否已經形成危險的單點失效風險。

Miramar Capital 共同創辦人暨資深投資組合經理 Max Wasserman 接受《Yahoo Finance》訪問時指出，在高度集中的情況下，投資人必須分散投資組合，清楚理解自己持有的是什麼資產，以及一旦判斷失誤，可能會發生什麼事。

Wasserman 指出，AI 明星企業 OpenAI 在龐大資金挹注下迅速崛起，但也引發對「循環式融資」的疑慮，也就是投資人實際上是在為自己未來的營收買單。

這項警告出現之際，標普 500 指數在 2025 年全年上漲約 17%，表現主要由「科技 7 巨頭」帶動，加上市場對人工智慧的投資熱潮，推升整體估值至許多質疑者認為難以長期維持的水準。

Sevens Report 創辦人兼總裁 Tom Essaye 在接受《Yahoo Finance》專訪時表示，「如果 AI 這條線出了問題，科技股就會跟著倒。」

Essaye 在最新報告《在邁向 2026 年前，檢視這波漲勢的四大支柱》中指出，市場最初對 AI 的一致性熱情，已經開始「出現裂痕」。產業正進入一個市場加速分辨贏家與輸家的階段。

Gradient Investments 分析師 Lisa Schreiber 表示，對於希望取得晶片產業曝險、同時避開 OpenAI 題材循環所帶來波動的投資人而言，博通 (AVGO-US) 是一個具吸引力的替代選項，關鍵在於其專用晶片布局與企業軟體業務。

Schreiber 指出，博通在應用專用積體電路（ASIC）領域具備領先地位，同時來自 VMware 的穩定現金流，不僅讓公司「不再只是單一的晶片公司」，也為其估值提供了較多僅有硬體業務的同業更高的下檔支撐。

明星分析師也看好這些「無聊股」

即便是看多科技股的投資人，也開始尋找跳脫傳統大型權值股的新標的。Wedbush 分析師 Dan Ives 雖然仍看好輝達 (NVDA-US) 在 2026 年作為核心持股的地位，但他建議，投資人可關注 Nebius(NBIS-US) 、Iren(IREN-US) 與 Palo Alto Networks(PANW-US) ，作為這一輪循環的下一棒。

Wasserman 指出，隨著 AI 浪潮在 2026 年持續翻湧，若聯準會立場轉趨鴿派、並透過降息支撐降溫中的經濟，標普 500 指數中其餘 493 檔股票，或將迎來表現機會。

其他產業，特別是醫療保健，可能蘊藏重大機會，因為該產業歷來不論政治言辭如何變化、立法環境多麼動盪，仍能維持成長。Essaye 指出，市場往往高估政府介入的風險，反而為一個基本面受人口老化趨勢支撐的產業，創造了進場時點。