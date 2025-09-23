鉅亨網編譯段智恆 2025-09-23 22:10

‌



美光科技 (MU-US) 將於周二 (23 日) 美股盤後公布 2025 會計年度第四季 (截至 8/31) 財報，投資人高度關注其對高頻寬記憶體 (HBM) 與人工智慧 (AI) 相關需求的展望。在 9 月股價已飆漲近 40% 的背景下，市場押注美光財測若優於共識，將是支撐其股價續強的關鍵。

〈財報前瞻〉最便宜的半導體股？美光財測受矚目(圖：REUTERS/TPG)

前瞻聚焦 AI 需求與財測表現

‌



華爾街預估，美光第四季每股獲利 (EPS) 將達 2.65 美元，營收約 112 億美元，較去年同期的 0.79 美元與 78 億美元大幅成長。全年則預期 EPS 達 7.42 美元、營收 370 億美元，遠優於 2024 會計年度的 0.70 美元與 250 億美元。

美光上月已上修財測，理由是動態隨機存取記憶體 (DRAM) 價格改善。分析師認為，若美光針對 2026 年能提供樂觀指引，將凸顯 AI 浪潮可能延長記憶體產業景氣循環。Synovus Trust 資深投資組合經理 Daniel Morgan 表示：「關鍵在於財測，任何優於共識的預期都將獲市場熱烈掌聲。」

股價飆升 估值仍為費城半導體指數中最低

美光股價 9 月以來漲幅接近 40%，有望創下 15 年來最大單月漲幅。周一收盤報 164.62 美元，已略高於華爾街平均 12 個月目標價 162.46 美元，顯示市場短期上行空間有限。不過，近 80% 分析師仍給予買進評等。

就估值來看，美光未來 12 個月本益比僅 12 倍，遠低於費城半導體指數平均的 26 倍，也大幅折讓於 AI 龍頭輝達 (NVDA-US) 的 32 倍。Gabelli Funds 投資經理 Hendi Susanto 表示：「12 倍預估本益比對於一家 AI 資料中心與企業儲存的主要供應商而言相當有吸引力。但別忽略美光資本支出相當高，今年達 140 億美元，明年還會增加。」

不過也有分析師警告，單純以本益比評價可能有失偏頗，因為美光業務高度循環，常在榮景與虧損間大幅擺盪。彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Jake Silverman 指出，若看市淨率，美光估值已「顯著高於前一輪景氣循環」，顯示市場情緒偏熱。

AI 題材驅動 但產業循環風險猶存

隨著甲骨文 (ORCL-US) 等企業加大 AI 投資，記憶體與儲存這些過去被視為「沉悶」的產業，近期成為 AI 基礎建設樂觀情緒的核心受惠者。除了美光外，威騰電子 (WDC-US)、希捷(Seagate) 與 SanDisk 等同業，9 月股價也同步飆升。

Citi 分析師 Christopher Danely 月初在報告中指出，資料中心需求超乎預期，美光有望在本次財報「指引優於市場共識」，尤其資料中心營收已占其超過一半比重。