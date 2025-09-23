鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-23 17:50

‌



隨著聯準會 (Fed) 開啟降息周期，全球資本市場迎來新一輪上漲熱潮。最新統計顯示，截至上周五 (19 日)，全球主要股市總市值(TMC) 突破 121.6 兆美元，其中美股以 66.74 兆美元佔據半壁江山，是排名第二的中國股市 12 兆美元的 5 倍有餘，更創下多項歷史紀錄。

Fed降息引爆資金潮！美股佔全球121兆美元市值超過一半居冠 等於5個陸股總和（圖：Shutterstock）

從區域分佈來看，日本股市以 7.4 兆美元位列第三，港股緊追在後達 7 兆美元。歐洲市場方面，泛歐交易所總市值為 5.6 兆美元排名第五，英國與德國分別以 3.6 兆和 3 兆美元位列第八跟第九。

‌



新興市場中，印度股市表現亮眼，總市值達 5.2 兆美元，排在第六名，加拿大以 3.9 兆美元排名第七、韓國及澳洲等市場均維持穩健成長。

值得關注的是，美股「七巨頭」企業展現出驚人統治力。輝達一家公司市值超越加拿大股市總和，微軟獨力超過英國股是估值，谷歌、亞馬遜等科技巨頭的規模更與多個國家股市形成鮮明對比。

專家指出，目前美股 TMC 已突破多重歷史高點。透過比較美國 GDP、廣義貨幣 M2 及實體經濟總債務三大核心指標發現，除 TMC/M2 指標與 2000 年網路泡沫高點持平外，TMC/GDP 與 TMC/TOD(總債務) 兩項關鍵數據均創下歷史新高，其中 TMC/GDP 比率持續攀升，巴菲特曾將此指標視為判斷股市估值的重要參考，而當前數值已遠超過 2000 年與 2021 年兩個歷史高點。

更具重大意義的是，即便將評估角度擴展至全球範圍，美股表現依然搶眼。

最新統計顯示，2024 年美股總市值佔全球 GDP 比重首次突破 50% 大關，達到 54% 的歷史新高。考量到 2025 年全球名目 GDP 增量預計不超過 10%，但美股今年以來增幅已超過 11%，實際比值很可能已逼近 60%，這意味著美股總市值不僅超越美國自身經濟規模，也超過全球實體經濟總量的一半。

市場觀察人士指出，這種超常規成長態勢與 Fed 貨幣政策轉向密切相關。降息預期持續推高資本市場風險偏好，以科技股為代表的成長型企業估值持續提升。