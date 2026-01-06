鉅亨網編譯陳又嘉
據《MarketWatch》報導，英特爾 (Intel)(INTC-US) 股價剛走過近 20 年來表現最亮眼的年份之一，而在一名最新轉為看多的分析師看來，漲勢還沒結束。
Melius Research 分析師 Ben Reitzes 認為，英特爾的晶圓代工業務比以往更具吸引力，這可能推動股價再上漲 27%。他對公司逐步建立的夥伴關係印象深刻，認為未來幾年可望轉化為更多的晶片製造訂單。
Reitzes 將英特爾股票評級由中立調升至買進，並在周一 (5 日) 寫道，「我們真的很喜歡 (執行長) 陳立武 (Lip-Bu Tan)，但更重要的是，像是總統川普、商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick)、輝達執行長黃仁勳，甚至 AMD 執行長蘇姿丰，這些有力的人都更喜歡他作為商業夥伴。」
他表示，有「相當大的機會」讓輝達 (Nvidia)(NVDA-US)——去年已對英特爾投資 50 億美元——以及蘋果 (AAPL-US)，在 2028/2029 年「認真評估」以 14A 製程節點生產晶片。他補充稱，市場可能在今年更反映這項動態，進而「推升股票帳面價值」。
在伺服器與個人電腦的中央處理器 (CPU) 領域，超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 是英特爾的競爭對手，但 Reitzes 認為，即便是 AMD，也可能為了爭取政治加分，而選擇與英特爾進行部分製造合作，因為英特爾是唯一能生產先進晶片的美國本土晶圓代工廠。
Reitzes 指出，即將到來的 14A 製程技術「預期將比 18A 更貼近客戶需求。18A 主要仍以英特爾自家產品為主」。
他給出的 50 美元目標價，意味著英特爾股價約為帳面價值的 2 倍，「相較台積電仍是非常便宜」。根據 FactSet，台積電 (TSM-US)ADR 目前交易價格約是帳面價值的 10.3 倍。
英特爾近年試圖重塑其代工業務，利用閒置產能替競爭對手代工晶片。目前為止，這項嘗試仍是燒錢的生意，但公司正努力提升技術，並把握美國政府希望重振本土晶片製造的政策方向。
不過，未來一年英特爾仍面臨挑戰，尤其是自家晶片業務。記憶體零組件價格飆升，可能在 2026 年壓抑 PC 市場需求，Reitzes 認為，這股趨勢恐影響英特爾的客戶端運算事業。
他如此說明自己的新觀點，「這次轉趨看多，較多是著眼於 2026 年期間，隨著市場對代工資產的評價轉為更樂觀，帳面價值上行的潛力。」
此外，Reitzes 也將邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 的股票評級調升至買進，稱該公司為大型雲端業者提供客製化晶片，而「身處一個很棒的產業位置」。
他表示，邁威爾的客製晶片訂單積壓正在增加，並看好其 2027 年營收可望因微軟 MAIA 加速器相關工作，以及 XPU-attach 的擴產而倍增。邁威爾所稱的 XPU attach，指的是非處理器元件，如協同處理器與互連產品。Reitzes 補充稱，邁威爾今年與亞馬遜在客製晶片上的合作，可能帶來「相對更溫和」的 20% 左右成長。
雖然他認為在共封裝光學 (CPO) 市場，邁威爾可能會讓出部分市占給博通 (Broadcom)(AVGO-US)，但該領域的成長動能正快速升溫，仍將成為邁威爾的重要驅動力。
