鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-06 12:30

據《MarketWatch》報導，英特爾 (Intel)(INTC-US) 股價剛走過近 20 年來表現最亮眼的年份之一，而在一名最新轉為看多的分析師看來，漲勢還沒結束。

Melius Research 分析師 Ben Reitzes 認為，英特爾的晶圓代工業務比以往更具吸引力，這可能推動股價再上漲 27%。他對公司逐步建立的夥伴關係印象深刻，認為未來幾年可望轉化為更多的晶片製造訂單。

‌



Reitzes 將英特爾股票評級由中立調升至買進，並在周一 (5 日) 寫道，「我們真的很喜歡 (執行長) 陳立武 (Lip-Bu Tan)，但更重要的是，像是總統川普、商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick)、輝達執行長黃仁勳，甚至 AMD 執行長蘇姿丰，這些有力的人都更喜歡他作為商業夥伴。」

在伺服器與個人電腦的中央處理器 (CPU) 領域，超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 是英特爾的競爭對手，但 Reitzes 認為，即便是 AMD，也可能為了爭取政治加分，而選擇與英特爾進行部分製造合作，因為英特爾是唯一能生產先進晶片的美國本土晶圓代工廠。

Reitzes 指出，即將到來的 14A 製程技術「預期將比 18A 更貼近客戶需求。18A 主要仍以英特爾自家產品為主」。

他給出的 50 美元目標價，意味著英特爾股價約為帳面價值的 2 倍，「相較台積電仍是非常便宜」。根據 FactSet，台積電 (TSM-US)ADR 目前交易價格約是帳面價值的 10.3 倍。

英特爾近年試圖重塑其代工業務，利用閒置產能替競爭對手代工晶片。目前為止，這項嘗試仍是燒錢的生意，但公司正努力提升技術，並把握美國政府希望重振本土晶片製造的政策方向。

不過，未來一年英特爾仍面臨挑戰，尤其是自家晶片業務。記憶體零組件價格飆升，可能在 2026 年壓抑 PC 市場需求，Reitzes 認為，這股趨勢恐影響英特爾的客戶端運算事業。

他如此說明自己的新觀點，「這次轉趨看多，較多是著眼於 2026 年期間，隨著市場對代工資產的評價轉為更樂觀，帳面價值上行的潛力。」