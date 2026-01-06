鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-06 12:24

愈來愈多家投信發行主動式台股 ETF，戰況愈趨白熱化，不過，統一投信旗下主動統一台股增長 (00981A-TW) 憑藉經理人陳釧瑤的績效光環，規模迅速擴張，今 (6) 日市價更是一舉站上 17 元。然而，有眼尖網友發現 00981A 竟然持有被動式市值型 ETF 0050、0052，對此，理財專家「不敗教主」陳重銘於臉書發文指出，這是經理人基於單一持股上限 10% 法規限制與巨額資金壓力下的精妙布局，靠著繞道繼續「追積」。

00981A竟持有0050、0052 陳重銘揭密：10%法規上限的「追積」權宜之計。(圖：shutterstock)

00981A 身為主動型基金，受限於單一持股不得超過 10% 的法規天花板。觀察 2026 年 1 月 5 日最新持股明細，核心持股台積電 (2330-TW) 目前權重已達 10.24%，處於額滿的狀態，未來勢必要被迫賣股。

台積電目前占大盤權重超過 40%，而富邦科技 (0052-TW) 持股台積電高達 7 成，元大台灣 50 (0050-TW) 權重亦有 63% 水準，00981A 經理人若想強化績效與大盤同步，單靠 10% 的台積電恐力有未逮。

陳重銘形容這就是「被限制買純金，只好買 K 金」，經理人透過持有 1.46% 的 0050 與 0.72% 的 0052，間接拉高台積電的實質占比，以確保在科技股多頭時不吃虧，尤其如今的市場經常出現「拉積盤」，不失為一種進可攻、退可守的精妙策略。

根據最新數據，00981A 的淨資產已高達 517.87 億元。陳重銘直言，規模衝太快是主因之一，當資金不斷湧入，經理人被迫在高檔水位找標的，此時配置一部分到流動性佳的 ETF，既能快速佈局，也能作為資金的臨時「出口」。

對於投資人擔心是否會「被扒兩層皮」，同時負擔主動型與被動型經理費，陳重銘則認為，0050 與 0052 合計占比僅約 2.18%，比例極低，且經理人優先選擇費率較低的 0050，顯示已在進行成本控管。

00981A 目前股票投資占比高達 97.43%，除了台積電外，前五大持股還包含緯穎 (6.22%)、台光電 (6.17%)、奇鋐 (6.06%) 及智邦 (5.44%)。陳重銘肯定主動型 ETF 的透明度，認為持股每日攤在陽光下，投資人能清楚掌握經理人的選股邏輯，這對市場是正向發展。