鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-06 05:48

美國對委內瑞拉採取行動後，雪佛龍、埃克森美孚、康菲公司等石油巨頭受資金追捧，金融類股同樣走高，因華爾街押注今年美國經濟表現強勁，美股週一 (5 日) 全面收高，投資人轉向避險布局，黃金和白銀走強。

能源股點火推升多頭行情，道瓊指數週一盤中觸及 49000 點大關，收盤強升近 600 點，締造歷史新高。標普 500 指數微漲 0.64%，那斯達克指數同樣上揚 0.69%。

‌



地緣政治消息方面，馬杜洛週一於美國紐約出席庭審，他被指控犯有毒品恐怖主義陰謀罪、古柯鹼走私陰謀罪、持有機槍及破壞性裝置罪，以及針對美國的持有機槍及破壞性裝置陰謀罪，但辯稱無罪，他還強調：「我依然是我國家的總統。」

同日，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯 (Delcy Rodriguez) 正式宣誓就任委內瑞拉代理總統。

數據顯示，美國 12 月 ISM 製造業 PMI 萎縮幅度超出預期，延續長達 10 個月的低迷狀態。市場目光將集中在週五公布的非農就業數據上，這可能會影響聯準會在 2026 年的貨幣政策。

美股週一 (5 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 594.79 點，或 1.23%，收 48,977.18 點。

那斯達克指數上漲 160.193 點，或 0.69%，收 23,395.822 點。

S&P 500 指數上漲 43.58 點，或 0.64%，收 6,902.05 點。

費城半導體指數上漲 78.982 點，或 1.07%，收 7,446.454 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 95.79 點，或 0.61%，收 15,673.09 點。

標普 11 大類股中，能源與金融類股領漲，公用事業、必需消費與醫療等防禦型族群走弱，科技股則小幅回檔。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 上漲 1.29%；蘋果 (AAPL-US) 跌 1.38%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.44%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.019%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.90%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.83%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.59%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.89%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.69%。

企業新聞

美國能源巨頭雪佛龍 (CVX-US) 週一漲幅超 5% 報每股 163.85 美元。美國逮捕馬杜洛料將改寫石油產業，Credit Sights 分析師在報告中指出，如果美國政府接管委內瑞拉石油工業，雪佛龍可能成為最大的受益者，雪佛龍在委內瑞拉掌控高藏量油田。

台積電 ADR (TSM-US) 收紅 0.83% 報每股 322.25 美元，換算價為 2032.49 元，折溢價率為 21.71%。高盛集團將台積電目標股價上調 35%，至 2330 元台幣，理由是預期該公司未來一年將保持穩健成長。

高通 (QCOM-US) 收高 1.93% 至每股 176.31 美元，在 2026 年國際消費電子展 (CES 2026) 上繼續深耕個人電腦市場，推出其最新的入門級晶片 Snapdragon X2 Plus 處理器，用於微軟 Windows 筆記型電腦。

Alphabet (GOOG-US) 小漲 0.63% 至每股 317.32 美元，三星電子聯席行政總裁盧泰文指出，公司擬 2026 年將搭載 Google Gemini AI 功能的行動裝置數量增加一倍，達到 8 億台，涵蓋智慧型手機、平板電腦、電視和家用電器等全線產品。

華爾街分析

CFRA Research 投資策略師 Sam Stovall 表示：「短期來看，這可能會推升油價，因為市場關注的是石油供應與交付問題。長期而言，這反而可能帶來改善，因為委內瑞拉僅占全球石油供應約 1%，而且多年來狀況持續惡化。當地基礎設施急需改善，而這或許是美國可以協助的地方。」

Stovall 進一步表示：「市場基本上是在說，我們會在 2025 年底完成稅損收割與投資組合調整後，把資金重新投入市場，並在 2026 年初回頭買進股票。投資人仍關注聯準會可能採取的行動，以及企業財報的走向。到目前為止，市場仍處於偏好風險的環境。」