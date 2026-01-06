鉅亨網記者魏志豪 台北
南亞科 (2408-TW) 昨日公布去年 11 月自結，稅後淨利達 42.35 億元，不僅再較 10 月倍增，更較去年同期大增近 21 倍，每股純益達 1.37 元，且在今年 DRAM 價格再度上漲情況下，獲利情況看旺，也激勵買盤搶進，今 (6) 日股價隨即漲停亮燈、達 228.5 元，續創新高，市值衝破 7000 億元大關，成為第 12 大權值股。
華邦電 (2344-TW) 漲勢同樣兇猛，盤中最高達 104.5 元，距離漲停 105 元僅一步之遙，市值也提升至 4700 億元，直逼緯創 (3231-TW)，成為台股第 24 大權值股，凸顯記憶體漲價盛況為供應鏈帶來的益處。
另外，資金今日持續湧入記憶體族群，包括旺宏 (2337-TW)、力積電 (6770-TW)、群聯 (8299-TW) 皆同步亮燈，其中，旺宏衝上 52.4 元，一舉創下近 8 年來新高；力積電達 47.75 元，也為三年半來新高；群聯再度沖破天際線、達 1615 元，市值約 3500 億元，穩坐櫃買市值王。
研調機構 TrendForce 日前發布最新預測，2026 年第一季由於 DRAM 原廠產能轉進先進製程與伺服器、HBM 應用，以滿足 AI 伺服器需求，其餘市場供給嚴重緊縮，預估整體一般型 DRAM (conventional DRAM) 合約價將季增 55-60%；NAND Flash 則因原廠控管產能，和伺服器強勁拉貨排擠其他應用，估計各類產品合約價持續上漲 33-38%，凸顯記憶體市場仍呈現供不應求。
#波段上揚股
#上升三紅K
#動能指標上漲股
#營收獲利增加
#動能均線獲利股
下一篇