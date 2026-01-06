鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-06 13:20

南亞科 (2408-TW) 昨日公布去年 11 月自結，稅後淨利達 42.35 億元，不僅再較 10 月倍增，更較去年同期大增近 21 倍，每股純益達 1.37 元，且在今年 DRAM 價格再度上漲情況下，獲利情況看旺，也激勵買盤搶進，今 (6) 日股價隨即漲停亮燈、達 228.5 元，續創新高，市值衝破 7000 億元大關，成為第 12 大權值股。

華邦電 (2344-TW) 漲勢同樣兇猛，盤中最高達 104.5 元，距離漲停 105 元僅一步之遙，市值也提升至 4700 億元，直逼緯創 (3231-TW)，成為台股第 24 大權值股，凸顯記憶體漲價盛況為供應鏈帶來的益處。

