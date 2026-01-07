鉅亨網新聞中心 2026-01-07 06:00

分析指出，隨著主要客戶的全球人工智慧（AI）半導體代工訂單達到飽和，對先進微加工產線的需求持續增加，台積電正不斷加大資本支出。

根據《Investing.com》週一（5 日）報導，在發布報告後，高盛也將台積電目標股價從新台幣 1720 元上調至 2330 元。

台積電週二（6 日）收在 1705 元，代表約還有 36.7% 的潛在上升空間，印證了台積電人工智慧（AI）晶片生產線在至少 2027 年前仍將供不應求。

高盛特別指出，台積電的 3 奈米與 5 奈米工藝短缺情況可能導致價格上漲。

該行報告也將這兩種先進工藝 2026 年與 2027 年的營收增長率預期，分別由 22% 調升至 30% 與 28%。

考慮到客戶需求，高盛還預測台積電將大幅增加對 5 奈米及以下先進晶圓代工生產線的資本投入。

高盛預估，台積電在 2026 年至 2028 年間的總投資額可能超過 1500 億美元，相較於 2025 年預計的 400 億至 420 億美元年度投資額，增幅顯著。