鉅亨網新聞中心
高盛最新報告指出，台積電 (2330-TW) 預計在未來三年（自今年起）將投入超過 1500 億美元，用於設備建設。
分析指出，隨著主要客戶的全球人工智慧（AI）半導體代工訂單達到飽和，對先進微加工產線的需求持續增加，台積電正不斷加大資本支出。
根據《Investing.com》週一（5 日）報導，在發布報告後，高盛也將台積電目標股價從新台幣 1720 元上調至 2330 元。
台積電週二（6 日）收在 1705 元，代表約還有 36.7% 的潛在上升空間，印證了台積電人工智慧（AI）晶片生產線在至少 2027 年前仍將供不應求。
高盛特別指出，台積電的 3 奈米與 5 奈米工藝短缺情況可能導致價格上漲。
該行報告也將這兩種先進工藝 2026 年與 2027 年的營收增長率預期，分別由 22% 調升至 30% 與 28%。
考慮到客戶需求，高盛還預測台積電將大幅增加對 5 奈米及以下先進晶圓代工生產線的資本投入。
高盛預估，台積電在 2026 年至 2028 年間的總投資額可能超過 1500 億美元，相較於 2025 年預計的 400 億至 420 億美元年度投資額，增幅顯著。
儘管台積電持續在台灣及海外廠區進行資本投資，但高盛仍預期其盈利能力將保持穩定，預計自 2026 年起，毛利率將連續三年維持在 60% 以上。
下一篇