2025-09-23

隨著 9 月 30 日的財政撥款大限日益逼近，美國政府再度面臨關門的巨大風險。為化解僵局，兩位知情人士透露，美國總統川普預計本周將與國會民主黨高層會面，包括眾議院少數黨領袖傑福瑞斯 (Hakeem Jeffries) 和參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer)。

川普將與民主黨領袖會面 以應對美國政府關門危機(圖:shutterstock)

據報導，這場會議是由民主黨領袖主動請求的，希望能趕在截止日期前尋求解決方案。儘管會議時間尚未完全敲定，但有消息稱可能安排在周四 (25 日) 舉行。

川普總統對會議的成效表達了懷疑，他周末時曾表示：「我很樂意與他們會面，但我不認為這會產生任何影響。」不過，他也表示即使會議無法達成協議，仍願意與民主黨人會面，並認為政府關門的可能性很高。

當前僵局的根源在於國會參議院的立法困境以及兩黨在健保議題上的嚴重分歧。上周，參議院未能通過共和黨與民主黨各自提出的短期撥款提案。由於共和黨在參議院僅持有 53 個席位，任何法案都需要獲得 60 票的跨黨派支持門檻才能通過，這意味著必須爭取到至少 7 名民主黨參議員的支持。

共和黨的提案計畫將政府資助延長至 11 月 21 日，但保留了先前已撥款項目的開支削減，此舉激怒了民主黨人。該法案最終以 16 票之差未能過關。另一方面，民主黨提出的替代法案計畫將政府運作延長至 10 月 31 日，並包含延長年底即將到期的「歐巴馬健保」(Obamacare) 保費補助，但同樣以 13 票之差闖關失敗。

民主黨明確表示，他們不會同意一項單純的臨時撥款法案，並堅持將聯邦健保計畫的相關爭議納入任何談判中。

眾議院少數黨領袖傑福瑞斯將共和黨的權宜法案稱為「骯髒法案」(dirty bill)，因其允許健保開支削減繼續進行。他強調，降低不斷上漲的醫療成本是民主黨的責任，這也是民主黨對川普政府採取更積極反對立場的一部分。

參議院少數黨領袖舒默也指出，解決健保問題刻不容緩，因為「人們正收到健保費上漲的通知，有些人正在失去醫療保障。」。

對此，白宮與共和黨領袖則持強硬立場。白宮發言人 Karoline Leavitt 周一重申，政府尋求的是一項「簡單、乾淨的預算延期」，不附加民主黨要求的額外條款，並稱之為維持政府運作的「負責任的解決方案」。

參議院多數黨領袖圖恩 (John Thune) 批評民主黨的提案「非常不嚴肅」，並指責他們將撥款法案作為「龐大願望清單」的人質。圖恩預測，如果民主黨人阻止一項簡單的延期法案，他們將為任何政府關門的後果負責。