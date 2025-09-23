鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-23 21:41

美股主要指數周二 (23 日) 開盤變動不大，標普 500 指數在連續三日上漲後持平震盪，市場在科技股帶動的漲勢暫歇之際，投資人聚焦聯準會 (Fed) 主席鮑爾稍晚的談話。這將是 Fed 上周降息後，他首度公開發表看法，投資人關注利率政策後續路徑，同時也消化其他多位官員的最新言論。美債殖利率在連跌後止穩，顯示市場情緒趨於觀望。

〈美股早盤〉主要指數平盤波動 投資人聚焦Fed主席鮑爾談話

截稿前，道瓊工業指數漲逾 180 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲 0.05%，費城半導體指數漲近 0.4%。

金價周二一度逼近每盎司 3,780 美元，勢將創下 2020 年以來最佳單月表現。市場在《彭博》報導中國人民銀行正積極爭取成為外國官方儲備的黃金託管方，並鼓勵友好國家買進黃金並存放於中國境內後，進一步推升買盤。

隨著市場押注美國將加快降息，黃金這類不孳息資產的吸引力持續上升。地緣政治緊張、以及川普政府持續對 Fed 施壓要求降息，則進一步推動避險需求，但也引發通膨憂慮。

交易員正等待鮑爾周二的談話，尋找更多寬鬆政策訊號。另一方面，美國財政部將展開三場短期國債標售，首場為 690 億美元的 2 年期公債。

Pepperstone 研究策略師 Ahmad Assiri 指出：「當前跨資產市場的景氣基調，正是由 AI 題材驅動的樂觀情緒，和對 Fed 獨立性的政策關注所交織。股市仍偏多，美元難以獲得動能，而黃金已鞏固其作為市場最具說服力避險資產的地位。」

歐洲股市同步走強，歐洲 Stoxx 600 指數收漲 0.5%，因數據顯示歐元區民間部門擴張速度創 16 個月新高。美國公債全線走高，10 年期殖利率下滑 1 個基點至 4.13%，美元走勢持平。

美股自 4 月低點以來累計漲勢已達 15 兆美元，即便面臨貿易緊張與估值過高疑慮，投資人仍押注 Fed 轉鴿將帶動企業獲利，再加上 AI 題材的激勵。輝達本周宣布，將投入高達 1,000 億美元於 OpenAI，進一步強化市場信心。

施羅德投資 (Schroders Plc) 多元資產投資長 Patrick Brenner 表示：「隨著 Fed 態度轉鴿，風險在於若你選擇觀望，市場一旦走強就可能追不上。我們目前已有部分持股，但尚未完全偏多；若市場拉回，會準備進一步買進。」

然而，AI 企業雖積極公布擴張計畫，但在如何創造足夠收入支應龐大投資方面腳步較慢。顧問公司貝恩 (Bain & Co.) 預測，企業到 2030 年將需合計籌措 2 兆美元以滿足運算需求，但收入恐短少約 8000 億美元。

《彭博》策略師 Nour Al Ali 則指出，今年以瑞士法郎計價的黃金已多次創下新高，顯示黃金漲勢並非僅由美元走弱推動。作為典型避險貨幣的瑞郎是 G-10 貨幣表現最佳之一，這代表黃金需求更多來自央行的結構性買盤，而非單純的投機操作。

截至台北時間周二（23 日）21 時許：

焦點個股：

埃森哲 (ACN-US) 早盤股價下跌 0.34%，至每股 239.18 美元

科技顧問巨頭埃森哲 (Accenture)(ACN-US) 擬在印度南部安德拉邦 (Andhra Pradesh) 打造一座新園區，並計畫最終在當地創造約 1.2 萬個就業機會。據悉，這項提案已提交州政府審議。這項計畫延續了印度大型 IT 企業近期的擴張潮。目前，印度已是埃森哲全球最大的員工據點，約 30 萬名員工駐點於此，占其總員工數 79 萬的逾三分之一。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 1.22%，至每股 166.63 美元

記憶體晶片巨擘美光科技盤前漲 1.2%。消息上，美光科技即將於美股盤後發布 2025 會計年度第四季財報。Stifel 分析師 Brian Chin 在給客戶的報告中指出：「推動美光基本面改善的核心催化劑，是來自大型超大規模數據中心客戶、以企業級固態硬碟為核心的數據存儲需求成長。」儘管維持對美光「買入」(Buy) 股價的評級，但他將股價從 173 美元上調至 173 美元。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 1.41%，至每股 181.02 美元

輝達日前宣布計畫投資高達 1,000 億美元於 OpenAI，激勵全球晶片股周二全面上揚，從台灣到南韓、日本與歐洲的半導體相關企業股價皆受惠。輝達執行長黃仁勳表示，OpenAI 規劃建置並部署需耗用 10GW(Gigawatt, 百萬瓩) 電力的輝達系統，相當於搭載約 400 萬至 500 萬顆繪圖處理器 (GPU)。消息一出，不僅華爾街科技股氣氛樂觀，也帶動全球半導體股同步上漲。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月製造業 PMI 初值預期 52，前值 53

美國 9 月服務業 PMI 初值預期 54，前值 54.5

美國 9 月綜合 PMI 初值前值 54.6

華爾街分析：