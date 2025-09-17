鉅亨網編譯段智恆 2025-09-17 20:54

‌



中國傳要求企業拒買輝達AI晶片 黃仁勳回應：「失望」(圖：REUTERS/TPG)

英國《金融時報》(FT) 援引知情人士消息指出，中國國家網信辦已要求包括抖音母公司字節跳動與阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 在內的企業，不得再購買輝達 AI 晶片，其中包括專為中國市場設計的 RTX Pro 6000D；此前美國以國安為由限制的 H20 晶片則屬於另一波出口管制範圍。

‌



黃仁勳在倫敦出席記者會時回應說：「我們只能在一個國家願意的情況下服務該市場。我們對中國市場的貢獻可能超過多數國家，所以看到這樣的狀況我很失望。不過我理解，中國與美國之間有更大的議題需要處理。」

他形容輝達在中國的業務近年來「就像坐雲霄飛車」。黃仁勳透露，公司已經告訴所有財務分析師在財測中排除中國市場，「因為相關發展將主要取決於美國政府與中國政府的談判。」

美國先前已以國安為由限制輝達 AI 晶片出口中國，，其中包括 H20 伺服器晶片。不過今年 8 月，白宮宣布美國總統川普與黃仁勳達成協議，允許發放出口許可，但條件是 H20 在中國銷售額的 15% 需交付美國政府。若中國的最新禁令屬實，將對輝達在當地業務再度構成打擊。

同時，中國國家市場監管總局 (SAMR) 本周稍早也宣布，針對輝達收購以色列網路解決方案供應商 Mellanox 一案展開反壟斷調查。

黃仁勳此行隨同川普進行對英國的國是訪問。輝達本周二宣布將在英國投資 110 億英鎊 (約 150 億美元) 建設 AI 基礎設施。微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US) 與 Salesforce(CRM-US) 等美國科企同日也同步宣布數十億美元的投資計畫。