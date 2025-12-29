OpenAI招聘「應變準備主管」年薪超過50萬美元！Altman：這份工作「壓力極大」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-29 09:30

美國人工智慧（AI）公司 OpenAI 正尋找一位新的「應變準備主管」（Head of Preparedness），年薪超過 50 萬美元，專責降低 AI 可能帶來的負面影響，包括工作流失、錯誤資訊、惡意使用、環境破壞及人類自主性受侵等風險。

OpenAI招聘「應變準備主管」年薪超過50萬美元。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，該職位隸屬於 OpenAI 的安全系統團隊，負責為公司 AI 模型開發防護措施、框架與評估。職位年薪上看 55.5 萬美元，外加公司股權。

OpenAI 職位描述指出，「應變準備主管」將主導 OpenAI 應對準備框架的技術策略與執行。該框架用以說明 OpenAI 如何追蹤並準備應對尖端 AI 技術能力所帶來的新型嚴重風險。

「應變準備主管」將直接負責建立與協調能力評估、威脅模型及緩解措施，形成完整、嚴謹且可操作擴展的安全流程。

根據 OpenAI，這個職位需要具備深厚的技術判斷力、清晰的溝通能力，以及在多個風險領域中指導複雜工作的能力。

「應變準備主管」將領導一支小型但高影響力的團隊，推動核心應對準備研究，同時與 OpenAI 的安全系統及其他部門廣泛合作，確保框架的端到端採用與執行。

OpenAI 的前應變準備主管 Aleksander Madry 於 2024 年 7 月轉任新職位。

OpenAI 執行長 Sam Altman 在社群平台 X 表示，這份工作「壓力極大」，入職後將立即面臨挑戰。

他指出：「模型正在快速進步，現在已能完成許多了不起的任務，但同時也開始帶來一些實際挑戰。」

Altman 指出：「我們在 2025 年就已經看到模型對心理健康可能造成的影響的預覽；而如今，我們才看到模型在電腦安全領域的能力已經如此強大，以至於開始能發現關鍵漏洞。」

OpenAI 的 ChatGPT 推動 AI 聊天機器人在消費者中的普及，許多人使用這項技術來查詢資訊、撰寫電子郵件、規劃行程或完成其他簡單任務。

然而，部分用戶也將聊天機器人當作心理諮商的替代工具，在某些情況下反而加劇心理健康問題，甚至助長妄想或其他令人擔憂的行為。

OpenAI 表示，早在 10 月就已開始與心理健康專業人士合作，改進 ChatGPT 與出現異常行為（包括精神病或自傷傾向）用戶的互動方式。

OpenAI 的安全文化與前員工辭職帶來的隱憂

OpenAI 核心使命是發展造福全人類的 AI，但隨著產品推出與獲利壓力增大，部分前員工指出，公司曾一度將安全放在次要位置。

OpenAI 前安全團隊負責人 Jan Leiki 在 2024 年 5 月於 X 發文宣布辭職時指出，公司已經偏離了確保技術安全部署的使命。

他表示：「打造超越人類智慧的機器本質上是一項極具風險的工程。OpenAI 代表全人類承擔巨大的責任，但過去幾年，安全文化與流程已退居次位，讓位給那些光鮮亮麗的產品。」

另一位前員工 Daniel Kokotajlo 也在部落格中提到，他在 2024 年辭職的原因是「對公司在通用人工智慧（AGI）方面的負責態度失去信心」。