美股

OpenAI招聘「應變準備主管」年薪超過50萬美元！Altman：這份工作「壓力極大」

鉅亨網編譯莊閔棻

美國人工智慧（AI）公司 OpenAI 正尋找一位新的「應變準備主管」（Head of Preparedness），年薪超過 50 萬美元，專責降低 AI 可能帶來的負面影響，包括工作流失、錯誤資訊、惡意使用、環境破壞及人類自主性受侵等風險。

cover image of news article
OpenAI招聘「應變準備主管」年薪超過50萬美元。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，該職位隸屬於 OpenAI 的安全系統團隊，負責為公司 AI 模型開發防護措施、框架與評估。職位年薪上看 55.5 萬美元，外加公司股權。


OpenAI 職位描述指出，「應變準備主管」將主導 OpenAI 應對準備框架的技術策略與執行。該框架用以說明 OpenAI 如何追蹤並準備應對尖端 AI 技術能力所帶來的新型嚴重風險。

「應變準備主管」將直接負責建立與協調能力評估、威脅模型及緩解措施，形成完整、嚴謹且可操作擴展的安全流程。

根據 OpenAI，這個職位需要具備深厚的技術判斷力、清晰的溝通能力，以及在多個風險領域中指導複雜工作的能力。

「應變準備主管」將領導一支小型但高影響力的團隊，推動核心應對準備研究，同時與 OpenAI 的安全系統及其他部門廣泛合作，確保框架的端到端採用與執行。

OpenAI 的前應變準備主管 Aleksander Madry 於 2024 年 7 月轉任新職位。

OpenAI 執行長 Sam Altman 在社群平台 X 表示，這份工作「壓力極大」，入職後將立即面臨挑戰。

他指出：「模型正在快速進步，現在已能完成許多了不起的任務，但同時也開始帶來一些實際挑戰。」

Altman 指出：「我們在 2025 年就已經看到模型對心理健康可能造成的影響的預覽；而如今，我們才看到模型在電腦安全領域的能力已經如此強大，以至於開始能發現關鍵漏洞。」

OpenAI 的 ChatGPT 推動 AI 聊天機器人在消費者中的普及，許多人使用這項技術來查詢資訊、撰寫電子郵件、規劃行程或完成其他簡單任務。

然而，部分用戶也將聊天機器人當作心理諮商的替代工具，在某些情況下反而加劇心理健康問題，甚至助長妄想或其他令人擔憂的行為。

OpenAI 表示，早在 10 月就已開始與心理健康專業人士合作，改進 ChatGPT 與出現異常行為（包括精神病或自傷傾向）用戶的互動方式。

OpenAI 的安全文化與前員工辭職帶來的隱憂

OpenAI 核心使命是發展造福全人類的 AI，但隨著產品推出與獲利壓力增大，部分前員工指出，公司曾一度將安全放在次要位置。

OpenAI 前安全團隊負責人 Jan Leiki 在 2024 年 5 月於 X 發文宣布辭職時指出，公司已經偏離了確保技術安全部署的使命。

他表示：「打造超越人類智慧的機器本質上是一項極具風險的工程。OpenAI 代表全人類承擔巨大的責任，但過去幾年，安全文化與流程已退居次位，讓位給那些光鮮亮麗的產品。」

另一位前員工 Daniel Kokotajlo 也在部落格中提到，他在 2024 年辭職的原因是「對公司在通用人工智慧（AGI）方面的負責態度失去信心」。

Kokotajlo 指出，OpenAI 原先約有 30 名員工專注於 AGI 的安全研究，但陸續有人離職後，相關人力幾乎減半。


OpenAI職位AI人工智慧安全準備主管風險威脅年薪

