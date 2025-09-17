鉅亨網編譯段智恆 2025-09-17 19:30

‌



《路透》報導，德意志銀行周三 (17 日) 將 2026 年金價預測上調 300 美元，預估平均價將達每盎司 4,000 美元，理由包括各國央行強勁買盤、美元可能走弱，以及聯準會 (Fed) 預料重啟的降息循環。

金價年漲40%不夠？德銀：明年直衝4000美元(圖：REUTERS/TPG)

該行最新預測高於 4 月時提出的每盎司 3,700 美元水準。報告指出，Fed 在 2025 年可能啟動三次降息後，2026 年若維持利率不變，仍存在下行風險，尤其是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員結構變動與 Fed 獨立性面臨挑戰，將為金價提供支撐。

‌



市場正聚焦 Fed 稍晚公布的利率決策。美國總統川普持續嘗試加強對利率政策及 Fed 角色的掌控，同時該機構領導層也捲入法律爭議，使貨幣政策前景增添變數。

德銀並指出，今年官方黃金需求維持在 2011 年至 2021 年平均水準的兩倍，其中以中國需求最為顯著，而回收金供給較預期低 4%，也減少了金價上行的供給壓力。

不過，該行也警告部分風險因素，包括美股強勁表現、第四季金價依據 10 年與 20 年歷史走勢通常偏弱，以及美國經濟情況若迫使聯準會在 2026 年維持利率不動，可能壓抑金價漲勢。

德銀補充說，雖然美國貿易談判若有正面進展，或能減少企業投資的不確定性，但對金價影響有限。

今年以來，黃金已上漲約 40%，本周二更觸及每盎司 3,702.95 美元的歷史新高。黃金被視為無孳息的避險資產，通常在低利率環境表現突出。