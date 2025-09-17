鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-17 20:30

美國房貸利率上周降至近一年來低點，帶動再融資需求急增，房市活動明顯回暖。

美30年房貸利率降至近一年低點 再融資申請暴增近六成(圖：REUTERS/TPG)

根據美國抵押銀行協會 (MBA) 周三 (17 日) 公布的數據，9 月 12 日當周，30 年期固定房貸合約利率下降 10 個基點至 6.39%，為 2024 年 10 月以來最低水準。MBA 的整體抵押貸款申請指數上升 29.7% 至 386.1，創 2022 年 4 月以來新高。其中再融資需求激增 57.7%，占總申請量約六成，為 2022 年 3 月以來最高。購屋貸款申請量亦同步增加。

MBA 指出，這項調查自 1990 年以來每週進行，涵蓋超過美國零售住宅房貸申請量的七成，反映出利率下滑對市場的迅速影響。

Fed 今年以來一直維持短期利率不變，部分原因是擔心美國總統川普推動的關稅政策可能重新點燃通膨。不過，隨著就業市場放緩，決策官員已釋出訊號，準備在本周為期兩天的會議上，啟動新一輪寬鬆，市場普遍預期將先降息 1 碼 (25 個基點)。

然而，由於通膨率仍高於 Fed 的 2% 長期目標，決策者在降息步伐上仍顯謹慎。這也與川普的訴求形成對比。川普近一年來頻頻施壓 Fed，要求大幅降息以刺激疲弱的房市與經濟，並多次抨擊主席鮑爾動作過慢，甚至推動撤換 Fed 理事的前所未有行動。