中國禁購輝達晶片 美眾院議長批加劇美中緊張關係

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-17 23:24

‌



《CNBC》周三 (17 日) 報導，在中國傳出禁止科技公司購買輝達 AI 晶片後，美國共和黨眾院議長強生 (Mike Johnson) 直言中國為美國「對手」，批評此舉令美、中關係緊張。

中國下令停購輝達晶片，轉向扶植國產AI晶片產業，美中科技戰持續升溫。(圖:Shutterstock)

‌



在中國網路監管機構傳出要求企業停購輝達 (NVDA-US) 專為中國設計的 RTX Pro 6000D 晶片後，強生在接受《CNBC》訪問時抨擊：「他們（中國）竊取我們的智慧財產權，完全無視美國商標法和公平貿易規範。美中關係緊張不是美國造成的。」

此消息最早由英國《金融時報》揭露，稱在北京當局的命令下，中國科技巨頭已被要求使用中國的國產 AI 晶片。

中國市場對美國晶片製造商意味著數十億美元商機。這是全球兩大經濟體在高階 AI 晶片控制權上持續交鋒的最新回合。

黃仁勳先前曾抨擊美國晶片限制措施，指管制讓公司在中國市場佔有率近乎腰斬，並警告遭中國 AI 市場排除將是公司「巨大損失」。

輝達執行長黃仁勳周三在倫敦回應中國最新禁令時表示：「只有國家願意讓我們服務時，我們才能提供服務。我對現況感到失望，但中美間有更大問題需要解決。」