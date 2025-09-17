中國禁購輝達晶片 美眾院議長批加劇美中緊張關係
鉅亨網編譯王貞懿
《CNBC》周三 (17 日) 報導，在中國傳出禁止科技公司購買輝達 AI 晶片後，美國共和黨眾院議長強生 (Mike Johnson) 直言中國為美國「對手」，批評此舉令美、中關係緊張。
在中國網路監管機構傳出要求企業停購輝達 (NVDA-US) 專為中國設計的 RTX Pro 6000D 晶片後，強生在接受《CNBC》訪問時抨擊：「他們（中國）竊取我們的智慧財產權，完全無視美國商標法和公平貿易規範。美中關係緊張不是美國造成的。」
此消息最早由英國《金融時報》揭露，稱在北京當局的命令下，中國科技巨頭已被要求使用中國的國產 AI 晶片。
中國市場對美國晶片製造商意味著數十億美元商機。這是全球兩大經濟體在高階 AI 晶片控制權上持續交鋒的最新回合。
上個月，白宮與輝達及競爭對手超微 (AMD-US) 達成協議，取得出口許可以重啟對中國的部分晶片銷售。協議要求兩家公司將銷售額的 15% 上繳美國政府。
黃仁勳先前曾抨擊美國晶片限制措施，指管制讓公司在中國市場佔有率近乎腰斬，並警告遭中國 AI 市場排除將是公司「巨大損失」。
輝達執行長黃仁勳周三在倫敦回應中國最新禁令時表示：「只有國家願意讓我們服務時，我們才能提供服務。我對現況感到失望，但中美間有更大問題需要解決。」
截稿前，輝達股價周三小幅下跌 2.38%，暫報 170.72 美元。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉Fed利率決策登場在即 主要指數漲跌互現
- 中國傳要求企業拒買輝達AI晶片 黃仁勳回應：「失望」
- 金融時報：北京封殺輝達產品 要求科技巨頭轉用國產AI晶片
- 美中科技戰升級？英媒：北京下令停購及取消輝達AI晶片訂單
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇