鉅亨網編譯段智恆 2025-09-17 20:00

根據《華爾街日報》(WSJ)周三 (17 日) 報導，芬蘭電信設備商諾基亞 (Nokia) 宣布組織重組，將成立兩個新團隊，以強化技術創新能力，特別是在人工智慧 (AI) 領域的布局，同時提升對業務發展的支持。

諾基亞高層換血 聚焦AI與策略發展(圖：REUTERS/TPG)

該公司表示，這兩個新團隊將於下月初開始運作，其中一個專注於技術與 AI，另一個則是企業發展部門。諾基亞並任命 Pallavi Mahajan 自 10 月 1 日起擔任新設的技術暨 AI 長，而 Konstanty Owczarek 則將出任企業發展長，同樣自 10 月 1 日生效。

諾基亞執行長霍塔德 (Justin Hotard) 在聲明中指出：「我們必須專注於能透過核心技術創造差異化的領域，並進一步強化在安全性與 AI 方面的能力，同時最大化合作夥伴關係的價值。擁有一個專責的技術與 AI 組織，將成為我們與客戶的重要資產；而新的企業發展部門則能加速公司策略的演進與執行，並更有效支持各業務單位。」

Mahajan 將加入諾基亞，過去曾在英特爾 (INTC-US) 擔任涵蓋資料中心、AI 與網路的領導職務，也曾在慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise)(HPE-US) 及瞻博網路 (Juniper Networks) 擔任高階工程職位。

Owczarek 近期創立了一家科技與 AI 顧問公司，之前則在慧與科技擔任策略長與營運長，並曾在美國國際集團 (AIG) 擔任策略領導職務。

諾基亞同時表示，現任策略暨技術長 Nishant Batra 已決定卸任。