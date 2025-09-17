鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-17 21:39

〈美股早盤〉Fed利率決策登場在即 主要指數漲跌互現(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 270 或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌逾 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲 0.03%，費城半導體指數跌近 0.5%。

輝達盤前下跌 1.3%，此前英國《金融時報》(FT) 報導，中國監管機構要求主要科技企業終止採購該公司 RTX Pro 6000D 產品。另一方面，雲端軟體業者 Workday(WDAY-US) 獲得多家分析師調升評級，盤前股價大漲近 9%。美元指數則徘徊在 2022 年以來低點附近。

全球債市波動有限，美國 10 年期公債殖利率持穩於 4.02%。黃金價格自歷史新高回落，上日一度突破每盎司 3700 美元。

隨著美股指數逼近歷史高點，投資人對 Fed 將如何描繪利率前景仍存不確定性。目前市場已完全消化本次會議將降息 1 碼 (25 個基點)，以及到明年 4 月之前再降息 3 次的預期。不過部分觀察人士擔心，決策官員為了抑制通膨，可能採取比市場想像更偏鷹的立場，即使 Fed 也希望保護就業市場。

外界也留意美國總統川普與 Fed 之間的政策拉鋸。川普力促大幅降息，但主席鮑爾過去對於關稅推升物價的風險保持謹慎。德意志銀行策略師 Jim Reid 指出，官員意見可能出現顯著分歧，「甚至可能再度出現多位官員投下反對票。」他並提到，川普任命的新理事米蘭 (Stephen Miran) 也已加入決策層。

除了利率決策，市場也將關注 Fed 最新公布的點陣圖。6 月時，Fed 預測到 2026 年底將降息 3 次，而目前交易員則已押注接近 6 次。部分債券交易員更押注，今年剩下的三次會議中，Fed 可能至少一次降息 2 碼 (50 個基點)，或分別以兩次降息 2 碼或三次降息 1 碼的方式完成。

Natixis 跨資產策略師 Emilie Tetard 警告，美股估值偏高，若決策結果出現任何意外，市場恐將面臨修正壓力。「風險資產短期內容易出現回調，美國股市尤其集中，脆弱性特別高。不過我們對基本面仍有信心，修正將是健康的調整。」

其他市場方面，英國 8 月通膨率維持在逾 1 年半以來高點，強化了英國央行 (BOE) 本周四 (18 日) 會議按兵不動、維持利率 4% 的預期。加拿大央行 (BoC) 則預計在 Fed 決策前夕宣布降息，將基準隔夜利率降至 2.5%，主因是就業市場疲弱及第二季經濟萎縮。

截至台北時間周三（17 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 1.80%，至每股 171.74 美元

輝達執行長黃仁勳周三表示，對於外媒報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。稍早有外媒報導指出，中國國家網信辦已要求包括抖音母公司字節跳動與阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 在內的企業，不得再購買輝達 AI 晶片，其中包括專為中國市場設計的 RTX Pro 6000D；此前美國以國安為由限制的 H20 晶片則屬於另一波出口管制範圍。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 0.40%，至每股 250.15 美元

Google 產品經理 Vinay Mahagaokar 表示，正在測試新 Windows 應用程序，旨在透過允許用戶在不離開目前活動的情況下存取資訊來加快搜尋速度。該應用程式還配備 Google Lens，能夠實現在螢幕上直接搜尋、翻譯文字或識別圖像。用戶還可以在 AI 模式下獲得更深入的 AI 驅動回應，並透過後續問題和有用連結繼續探索。

禮來 (LLY-US) 早盤股價下跌 0.57%，至每股 760.36 美元

禮來宣布，將斥資 50 億美元在維吉尼亞州建造一座製造工廠，以提高針對抗癌藥物和其他治療藥物的產能，為該公司一系列新的美國投資計畫中的首筆。該公司今年 2 月宣布，將斥資至少 270 億美元在美國新建四座製造工廠，此前自 2020 年以來，該公司已投資 230 億美元。禮來表示，今年將宣布剩餘的三座美國工廠，並預計五年內所有四座工廠都將開始生產藥品。

今日關鍵經濟數據：

無

