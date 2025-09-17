史上最不尋常的出貨旺季！DHL增聘200關務專員迎戰貿易複雜化

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-17 23:56

根據《CNBC》周三 (17 日) 報導，DHL Global Forwarding 執行長 Tim Robertson 表示，這是他見過最不尋常的出貨旺季，受貿易戰影響，中美航線貨量大減 20%，公司將增聘 200 多名關務專員因應貿易複雜化。

DHL執行長表示，公司正大幅增聘關務人員因應複雜貿易環境。(圖:Reuters/TPG)

傳統上，零售商會在 8 月底或 9 月下單，搶在中國十一黃金周工廠停工前到貨，以因應即將來臨的假期做準備。但 Robertson 發現，今年假期貨運量與去年相比明顯放緩。

中美航線貨量大減

貿易戰已嚴重衝擊中美貨運量，部分亞洲至美國航線年減幅度高達 20%。部分原因是企業為搶在關稅生效前囤貨，造成今年稍早貨運激增，現在則出現明顯回落。

Robertson 表示，關稅的延遲和延期導致全年運量出現走走、停停的現象。

大舉招聘關務專家

面對新貿易現實，DHL 將增聘 200 多名關務專員，因應日益複雜的進出口程序，協助客戶簡化進口流程並確保合規。

「現在比以往任何時候都需要可信賴專家，不僅要全程掌握產品位置，還要確保符合不斷變化的法規。」Robertson 表示。

預期這一波關務專員招聘，將使 DHL Global Forwarding 產能提升近 40%。