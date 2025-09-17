史上最不尋常的出貨旺季！DHL增聘200關務專員迎戰貿易複雜化
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周三 (17 日) 報導，DHL Global Forwarding 執行長 Tim Robertson 表示，這是他見過最不尋常的出貨旺季，受貿易戰影響，中美航線貨量大減 20%，公司將增聘 200 多名關務專員因應貿易複雜化。
傳統上，零售商會在 8 月底或 9 月下單，搶在中國十一黃金周工廠停工前到貨，以因應即將來臨的假期做準備。但 Robertson 發現，今年假期貨運量與去年相比明顯放緩。
「黃金周標誌著距離黑五的購物季不遠了，但進入美國的貨量極其疲軟，與往年大不相同。」Robertson 說。
中美航線貨量大減
貿易戰已嚴重衝擊中美貨運量，部分亞洲至美國航線年減幅度高達 20%。部分原因是企業為搶在關稅生效前囤貨，造成今年稍早貨運激增，現在則出現明顯回落。
Robertson 表示，關稅的延遲和延期導致全年運量出現走走、停停的現象。
大舉招聘關務專家
面對新貿易現實，DHL 將增聘 200 多名關務專員，因應日益複雜的進出口程序，協助客戶簡化進口流程並確保合規。
「現在比以往任何時候都需要可信賴專家，不僅要全程掌握產品位置，還要確保符合不斷變化的法規。」Robertson 表示。
預期這一波關務專員招聘，將使 DHL Global Forwarding 產能提升近 40%。
Robertson 指出，關務領域確實存在人才短缺問題，雖然 DHL 有培訓計劃讓入門員工快速提升技能，但目前情況下更需要有經驗的專業人士。
