鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-31 14:50

印度政府周二 (30 日) 一份尚未最終確認的年終經濟評估報告引發國際關注，報告稱印度 2025-26 財年國內生產毛額 (GDP) 達 4.18 兆美元，正式超越日本成為全球第四大經濟體，並打算在兩年內躋身全球前三名，但 IMF 此前稱印度真正超越日本必須等到 2026 年 3 月財年結束，且實際差距僅 100 萬美元，這場「老四之爭」背後凸顯印日兩國截然不同的發展軌跡。

《新華社》報導，印度財政部在報告中強調，該國 GDP 連三季維持 6.5% 以上的快速成長，消費貢獻率高達 70%，IT 服務業持續擴張，使其具備超越日本的底氣。

報告甚至預測，2027 年印度 GDP 將突破 5 兆美元，取代德國升至第三，2030 年將逼近 7.3 兆美元。印度國家轉型委員會主委更稱「我們已進入全球前四，下一步是前三」。

不過，IMF 在 11 月的《世界經濟展望》中明確表示，印度經濟以財年計算，需要等到 2026 年 3 月才能確認是否真正超越日本。根據 IMF 數據，2025-26 財年結束時，印度 GDP 預計為 4.187 兆美元，日本則為 4.186 兆美元，兩者差距僅 100 萬美元。一位不願具名的 IMF 經濟學家說：「印度把預測日期提前了好幾個月。」

面對爭議，印度上下仍沉浸在樂觀氛圍中。今年 8 月，印度總理莫曾公開稱「正努力躋身世界三大經濟體」，周二報告更被視為對其政策的階段性肯定。

日本媒體則顯得淡定，《讀賣新聞》引述專家觀點稱「印度人口是日本的 10 倍，經濟超越​​只是時間問題，無需過度解讀。」

印度經濟的快速成長並非偶然。作為全球人口第一大國，14 億人口的消費需求成為核心引擎，家庭消費佔 GDP 比重近 61%，遠超過多數已開發國家，且印度憑藉著英語優勢和成本優勢，在 IT、軟體外包等領域佔據全球領先地位，班加羅爾等科技中心吸引了微軟、谷歌等巨頭設立研發中心，服務業貢獻了 GDP 的 55% 以上。

莫迪政府近年來推出的「印度製造」計畫雖成效有限 (製造業佔 GDP 比重僅 13%)，但大規模基建投資和金融改革仍為經濟注入動力。印度央行(RBI) 預估 2025-26 財年經濟成長將達 6.8%，IMF 則在最新評估中維持 6.6% 的成長預期，均位居全球主要經濟體前列。

日本經濟自 1990 年代泡沫破裂後，GDP 排名從全球第二先後被中國 (2010 年)、德國(2023 年) 超越，如今又將面臨印度的赶超，很可能退居第五。

汽車業作為日本經濟命脈，佔 GDP 近一成，近年來卻接連遭遇重創。2023 年中國以 491 萬輛出口量反超日本的 442 萬輛，去年差距進一步擴大至 165 萬輛。

更致命的是美國關稅政策，川普 4 月宣布對日汽車加徵 25% 關稅後，日本七大車廠今年上半年利潤集體下滑 30%，第三季出口額年減 1.2%。

雪上加霜的是人口危機。根據日本總務省數據，截至 2025 年 1 月，日本人口連續 16 年減少，少子老化導致勞動力短缺、內需疲軟，即便首相高市早苗試圖透過移民政策緩解壓力，短期內仍難扭轉頹勢。此外，日本內閣府已將 2025 財年經濟成長預期從 1.2% 下調至 0.7%，今年第三季 GDP 更萎縮 2.3%。

印度政府的野心不止於第四，希望在 2027 年超越德國，2030 年成為全球第三大經濟體，並對全球經濟成長貢獻率提升至 20%，莫迪更喊出「2047 年建成已開發國家」的口號，呼籲全民參與「下一代改革」。

然而，印度經濟結構性問題仍突出，製造業佔 GDP 比率長期低迷、失業率超 7%、外資流入驟降，今年 8 月甚至出現淨流出。野村證券警告，若無法解決這些問題，「印度奇蹟」或將曇花一現。

日本方面，儘管面臨短期挑戰，部分機構仍持謹慎樂觀態度。野村綜合研究所預測，若全球貿易環境改善、國內改革見效，日本經濟 2026 年或將迎來溫和反彈。