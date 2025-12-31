經濟衰退與股市創高並存！神準分析師預言2026年美股將現「融漲」行情、回檔恐反覆

鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-31 15:06

曾多次命中市場轉折點的分析師指出，在經濟轉弱甚至接近衰退的背景下，美股仍可能靠著人工智慧 (AI) 熱潮與美元走弱推動，在 2026 年再創新高，但過程將伴隨著高度的動盪，且風險極高。

經濟衰退與股市創高並存 神準分析師預言2026年美股將現「融漲」行情 但回檔也將反覆出現 (圖:Reuters/TPG)

LaDucTrading 創辦人 Samantha LaDuc 是成功預測標普 500 指數今年大幅回檔再反彈的分析師之一。她從 2008 年起從事主動交易，並在 2024 年 12 月初就警告客戶，股市將在 2025 年上半年迎來一場「血洗」，也就是約 20% 的跌幅，理由是關稅風險尚未反映在價格上，且美元將走弱。

最終，這波股市回檔最終在「解放日」出現，而美元至今仍未從今年初的跌勢中恢復。

LaDuc 近期接受 MarketWatch 訪談時表示，她約在 4 月 9 日轉為看多股市，並預測標普 500「直奔 6666 點」的目標價位。

到了 6 月，她提出兩種情境：若指數能攻上並站穩 6100 點，下一關將是 7000 點。若能站穩 7000 點，則上看 8200 點。

目前標普 500 距離 7000 點已不遠，最高來到 6945.77 點。

LaDuc 曾多次命中市場的關鍵轉折。她 2022 年警告科技股將出現「崩跌」，而那一年那斯達克表現確實低迷，同樣在 2024 年初，她建議投資人持續布局股票，結果標普 500 創下破紀錄的一年。

展望 2026 年，LaDuc 說：「今年將延續我的核心主題——經濟衰退與股市創新高並存。股市可以繼續上漲，同時失業率也可能走高。」

她補充指出，甚至連聯邦公開市場委員會 (FOMC) 也開始擔心 2026 年可能出現停滯性通膨(stagflation)。

至於標普 500 是否能上攻 8200 點，LaDuc 認為必須同時具備兩個條件。第一是 AI 熱潮，隨著 2026 年可能出現多檔重量級首次公開發行 (IPO)，包括 OpenAI、SpaceX 與 Anthropic，「很難想像市場會因此崩盤」。

第二個關鍵因素是美元走弱。她指出，美元下跌在本質上對通膨型資產與股市非常有利，美元貶值結合 AI 領域的 IPO 熱潮，可能推動股市「融漲」至 8200 點。

LaDuc 表示，目前 AI 相關營收約為 600 億美元，若企業開始真正展現生產力提升與裁員帶來的利潤率擴張，標普 500 就有機會站上 8200。不過，她也提醒，這將伴隨疲弱的勞動市場與頑強的通膨。

她指出，華爾街對標普 500 在 2026 年共識預期是報酬率為 16%，但這代表股市已「為完美定價」。在當前的估值與預期報酬的條件下，美股無法承受持續的總體經濟衝擊，市場的容錯空間極低。

LaDuc 認為，美國 10 年期公債殖利率是股市的主要風險來源。她表示，當失業率與通膨同步上升，債券投資人將要求更高的期限溢酬，推升殖利率，而這將成為股市回檔的導火線。當殖利率上升，總是會把資金從成長型資產吸走，轉向安全資產。

她點名的殖利率關鍵水準是 4.6%，「只要殖利率站上並維持在 4.6% 以上，下一步就是繼續走高。」

LaDuc 形容 2026 年將是一個「捏著鼻子投資」的市場：股市仍有上漲空間，但在完美定價的獲利預期下，回檔後再創高的走勢很可能反覆出現。同時，2026 年也是美國期中選舉年，任何政府都不希望在選前看到疲弱的股市，這本身就對市場形成支撐。

談到商品市場，LaDuc 自 2024 年春季以來一直看多商品，稱之為「極為強勁的長期趨勢」，但不包括原油。

她指出，礦業股特別受惠於能源成本下滑。她在 2024 年 4 月曾做出不受歡迎的預測，認為原油將從每桶 80 美元跌向 60 至 40 美元區間。

針對貴金屬，她看多的根本原因在於，黃金與白銀礦商的能源成本隨著油價下跌而下降，加上美元走弱，對產業形成有利環境。