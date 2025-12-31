鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-31 15:29

2025 年台股雖遇上關稅風波，大盤仍走出震盪向上走勢，加權指數更在今 (31) 日封關盤中刷新高創 29009.81 點，最後收 28963.6 點亦刷新收盤最高紀錄，其中漲勢高度集中於電子類股與 AI 族群。素有科技市值型 ETF 之稱的國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 公告預估配息金額，本次金額為每單位配發 2.65 元，以今天收盤價 32.62 元計算，年化配息率達 16.25%。

台股叩關2萬9！00881估配2.65元 年化配息率飆破16%。(圖：shutterstock)

00881 聚焦台灣最具競爭力、兼具流動性與獲利能力的 30 檔大型科技類股，其中有近 9 成 5 的成分股遍布 AI 產業上、中、下游以及周邊族群，包括護國神山台積電，伺服器代工巨頭鴻海、廣達、緯創，以及 IC 晶片設計龍頭聯發科、聯詠及瑞昱，此外，基金也納入散熱大廠奇鋐，探針卡設計廠旺矽，幫助投資人打包 AI 龐大的長期商機。00881 將在明年 1 月 20 日除息，最後買進日為 1 月 19 日，股息將在 2 月 12 日發放。

00881 今年開市場之先例，基金有三大突破，帶動基金規模增加逾新台幣 100 億元。第一大突破是為更貼合 ETF 投資主題，基金由「國泰台灣 5G PLUS ETF 基金」更名為「國泰台灣科技龍頭 ETF 基金」，幫助投資人快速辨識 ETF 成分股，從名稱上便能判斷該檔基金掌握台系科技類股，並聚焦 AI 產業龍頭。

第二大亮點是今年國泰投信與日本大和資產管理公司合作，看準台灣科技國家的堅強實力，成功在東京證交所上市追蹤 00881 的「iFreeETF 國泰台灣科技龍頭指數」，讓日本投資機構與散戶不用出國或是申辦台灣證券帳戶，也能參與台股市場，其跨境連結 ETF 於東京證交所掛牌短短 3 個多月，規模成長達 524%。

此外，00881 還有第三突破點，即 00881 與國泰旗下另外一檔市值型 ETF 國泰台灣領袖 50(00922-TW) 在金管會放寬 ETF 單一持股上限至大盤權重後，即跟進調整指數規則，目前基金最大成分股台積電占比達 41.53%，讓想追逐科技成長趨勢的投資人更能追逐投資目標，為 00881 更添市場競爭力。

國泰台灣科技龍頭 ETF 基金經理人蘇鼎宇表示，展望明年，AI 有望帶動台系產業鏈全年保持出口暢旺，加上在今年聖誕行情結束後，外資即將歸隊，台灣擁有垂直分工與技術領先優勢，在全球市場中難以取代，台股即將迎來「元月行情」，此時操作可側重 AI 類股比重較高的 ETF，以追逐產業整體成長的思維調整資產配置。

國泰投信旗下另一檔台股 ETF 國泰股利精選 30(00701-TW) 與 00881 同樣為每年除息二次，今日官網同步宣布明年初次收益分配評價結果，00701 成分股有 66% 精準聚焦金融保險業，市場預期 2026 聯準會還會持續降息，帶動資本市場維持高檔表現，金融業前景備受看好，投資人可透過 00701 參與金融產業成長契機。