鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-11 22:20

‌



歐洲央行 (ECB) 周四 (11 日) 如預期維持主要利率不變，總裁拉加德在會後記者會強調歐元區通膨已回到目標附近，並指出「通膨回落過程已經結束」(The disinflationary process is over.)，暗示貨幣政策進入觀望期。她重申政策將依據數據逐會議決策，不預先承諾路徑。與此同時，交易員則認為 ECB 降息循環可能已經結束，押注未來一年利率將維持不變。

歐洲央行降息周期結束？拉加德一句話點燃市場猜測(圖：REUTERS/TPG)

ECB 決策與拉加德談話重點

‌



ECB 理事會一致決定將存款利率維持在 2%，連續第二次選擇按兵不動。這是該行自去年中將利率自高點 4% 降至目前水準後，再度停下腳步。拉加德在開場發言中表示，通膨已大致回到 2% 的中期目標，最新預測顯示 2025 年平均通膨為 2.1%，2026 年為 1.7%，2027 年則為 1.9%。核心通膨在 2025 年預計為 2.4%，之後逐步下滑。

她指出，勞動市場仍具韌性，失業率維持在 6.2%，薪資增幅正逐步放緩，有助於緩解物價壓力。她並強調，「我們處於良好位置，但不在預設路徑上」，政策將持續依賴數據與會議逐步決定，必要時將調整工具以確保物價穩定。被問及立場時，她再次重申「我既不是鷹派也不是鴿派，而是一隻貓頭鷹，因為我要看清周遭的一切」。

經濟風險與關稅影響

拉加德在記者會中指出，歐元區上半年累積經濟成長 0.7%，內需仍具支撐，但受到國際貿易提前下單及後續回落影響，第二季增速放緩。她坦言，更高的關稅、強勢歐元與全球競爭加劇將拖累今年下半年成長，不過影響料將在明年逐步消退。

在通膨方面，8 月年增率回升至 2.1%，其中能源價格持續走低，食品通膨降至 3.2%，服務價格略降至 3.1%。拉加德認為，薪資增幅放緩及生產力改善將有助於壓抑物價，但若全球供應鏈碎片化或防務支出大增，可能推升中期通膨。她同時提醒，國際貿易摩擦與全球政策環境變化，將是影響歐元區經濟與通膨前景的關鍵變數。

拉加德指出，經濟風險已趨於平衡，貿易協議降低了一部分不確定性，但地緣政治緊張與市場情緒仍構成挑戰。她呼籲各國政府加快推進結構性改革與戰略投資，並建立完整的資本市場與銀行聯盟，以提升歐洲競爭力與抗風險能力。

市場反應與交易員押注

會後市場迅速反映 ECB 的訊號。歐元兌美元反彈，最高升 0.4% 至 1.1739 美元；德國兩年期公債殖利率一度跳升 5 個基點至近 2%，為 4 月以來最高水準。交易員認為，ECB 在經歷一年多的快速降息後已觸及政策終點，未來一年將維持利率不變。貨幣市場顯示，到明年年中再降息的機率已降至五成以下，低於會議前的六成。