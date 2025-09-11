search icon



效能提升逾四倍！SK海力士開始供應行動端NAND解決方案ZUFS 4.1 滿足AI設備需求

鉅亨網編譯陳韋廷


南韓 SK 海力士今 (11) 日宣布，已正式向客戶供應全球率先實現量產的行動端 NAND 快閃記憶體解決方案產品 ZUFS 4.1。該產品已搭載於全球手機製造商的最新智慧手機，再次凸顯 SK 海力士在全球市場的技術優勢，能為智慧手機提供更強大的端側 AI 功能支持，為用戶帶來全新體驗。

cover image of news article
智慧手機效能提升逾四倍！SK海力士開始供應行動端NAND解決方案ZUFS 4.1（圖：Shutterstock）

SK 海力士與客戶密切合作，今年 6 月完成產品的客戶驗證，7 月正式進入量產階段並開始供貨。


ZUFS 即 Zoned UFS，是將分區儲存技術應用於 UFS 的擴充規格，可將不同用途和特性的資料進行分區儲存。UFS 是應用於行動終端設備的高速快閃記憶體規格，自 2011 年 UFS 1.0 問世後歷經多代演進，每一代在資料處理速度和能效方面都有顯著提升。

ZUFS 作為 UFS 擴展規格，由 JEDEC 於 2023 年首次發布，SK 海力士基於 JEDEC 發布的 UFS4.1 規格，於 2025 年完成 ZUFS 4.1 的開發。此產品搭載於智慧型手機，可有效提升作業系統運作速度及資料管理效率，長期使用導致的讀取效能下降問題能改善超 4 倍，應用程式運行時間較傳統 UFS 縮短 45%，AI 應用程式運行時間縮短 47%。

在資料儲存方式上，ZUFS 4.1 採用順序寫入，而非傳統 UFS 的新資料覆蓋舊資料方式。

此外，與去年 5 月開發的 4.0 版本相比，本產品在錯誤處理能力上顯著增強，能更精確偵測錯誤並傳達處理方案至 CPU，提升系統可靠性與復原能力。

SK 海力士 AI Infra 部門主管 Justin Kim 表示，這是對 Android 作業系統及記憶體優化的首個案例，應用範圍將擴大，將持續供應 NAND 快閃記憶體解決方案，加強合作，建構差異化競爭優勢。

