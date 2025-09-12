鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-12 02:40

綜合外媒周四 (11 日) 報導，美國聯邦移民當局本月初突襲檢查現代汽車 (Hyundai) 與 LG 新能源 (LG Energy Solution) 在喬治亞州合資興建的電池廠工地，拘留數百名韓籍勞工。事件導致工程至少延宕兩到三個月，並引發南韓與美國外交摩擦，也讓韓企在美國的數十億美元投資前景蒙上陰影。

現代汽車：喬治亞州電池廠工程延宕3個月 美韓投資合作承壓(圖：REUTERS/TPG)

工程延誤 勞工缺口難填

現代汽車全球營運總裁穆尼奧斯 (José Muñoz) 坦言，受突襲行動影響，大批技術工人與承包商返國，無法迅速找到替代人力，建廠時程將被迫延後。外媒指出，被拘留的 475 人多數為韓籍，當中已有逾 300 人搭機返韓。穆尼奧斯說：「這至少會讓工程延誤兩到三個月。」

在此期間，現代只能暫時向同樣位於喬治亞的 SK On 採購電池，以支應美國市場需求。LG 新能源則強調，公司仍致力於美國項目投資，並將持續因應突發情況。

韓美關係承壓 投資前景生變

此次行動發生時機敏感，距離南韓總統李在明與美國總統川普會面僅數日。雙方原本藉由高層互動鞏固同盟，卻因突襲畫面中勞工被上銬押解，引發韓國社會強烈反彈。現代集團會長鄭義宣在底特律公開表達憂慮，並呼籲美韓兩國協力簡化簽證制度，為跨國建廠提供更穩定的制度保障。

美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 則表示，川普政府正考慮推動短期工作簽證計畫，允許外籍技術人員協助美國大型新廠建設，再逐步培訓本地勞工，以緩解產業對外勞依賴與簽證困境。

現代美國戰略不變 但壓力倍增

現代近年在美國積極擴張，與起亞合計已躍升全球第三大汽車集團，在美市占率達一成，並於喬治亞州推動規模高達 76 億美元的「Metaplant」計畫，涵蓋整車組裝與電池製造。公司同時承諾到 2028 年對美投資將提高至 260 億美元。