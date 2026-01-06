鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-06 19:00

在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。

中國《華商韜略》報導，變壓器作為電力系統的「心臟」，承擔著電壓轉換的關鍵功能。從手機充電器內部微型變壓器到重達數百噸的特高壓換流變壓器，這類設備遍佈電力網路的每個環節。

目前短缺危機根源在於多重因素的疊加，歐美國家電網設施普遍老化，其中歐洲大部分設備已運行 40-50 年，美國更有 31% 輸電設備和 46% 的配電設施超期服役；AI 算力爆發式成長，ChatGPT 大模型訓練三天耗電量相當於 3000 輛特斯拉行駛 32 萬公里；新能源革命推動太陽能、風電等清潔能源快速發展，而一座太陽能站所需的變壓器數量是同等規模火電站的 1.8 倍。

面對此局面，各國紛紛推出大規模電網投資計畫。歐盟計畫十年內投入 1.2 兆歐元，美國計畫五年內投資 1.1 兆美元升級電力基礎建設。

然而，這些雄心勃勃的計畫正因變壓器短缺而進展緩慢。

印度的大型太陽能專案因等不到變壓器而被迫閒置，美國電力變壓器和配電變壓器的供應缺口較 2019 年分別激增 116% 和 41%，美國科技界甚至警告，變壓器短缺將大幅限制美國 AI 發展速度。

在這場全球性短缺中，中國變壓器產業迎來「爆單」高峰。成都西電中特公司剛完成瑞典與沙烏地阿拉伯的訂單，就馬不停蹄地生產出口加拿大和印尼的設備。許多中國廠商的訂單已排到 2026 年以後，歐洲客戶甚至願意支付 20% 的溢價確保供應。

中國變壓器去年前 8 月出口額飆升至 297.11 億元，對亞洲出口成長 65.39%，對歐洲出口更是暴漲 138%。目前中國變壓器出口均價已升至約每台 2.08 萬美元。

中國變壓器產業的崛起並非偶然。2021 年成立的中國電氣裝備集團整合了中國西電、保變電氣、山東電工等老牌勁旅，形成「國家隊」。

民營業者同樣實力強勁：新疆特變電工的變壓器年產量達 4.20 億 kVA，位居全球前列，江蘇華鵬電力是唯一入選北美變壓器十大品牌的中國企業，佛山伊戈爾電氣在太陽能、儲能領域升壓變壓器方面全球領先。

更關鍵的是，中國掌握全產業鏈優勢。變壓器核心材料取向矽鋼，中國 2024 年產量達 303.25 萬噸，是日本的五倍、美國的八倍。寶鋼集團建造了全球唯一的 0.18mm 和 0.20mm 厚度矽鋼片專用生產線，能將材料角度誤差控制在 4.5 度以內，性能全球領先。

上述成就來之不易。1980 年代，中國在興建 500 千伏葛南直流輸電工程時，仍處於「無技術、無設備、無經驗」的困境，核心設備只能從日本、德國、瑞典進口。

1985 年，朱英浩團隊接下研發 500 千伏變壓器的重任，雖然成功研發，但葛洲壩電廠仍向日本訂購了同款設備作為「保險」，結果國產設備一次調試成功，日本產品運作不到 10 分鐘就被擊穿報廢。這一事件成為中國高端變壓器國產化的歷史轉折點。

2005 年，中國提出「西電東送」這項史詩級構想。為解決千里送電的損耗問題，必須將電壓提升至特高壓等級。面對絕緣材料等難題，中國科學家研發出「匝間絕緣紙」，將變壓器重量從 7000 噸大幅減至 500 噸。到了 2025 年，中國特高壓直流線路總里程突破 4 萬公里，實現「西電東送」的宏偉藍圖。

中國電力業的整體崛起為變壓器產業提供了強大支撐。去年 7 月，中國單月發電量突破兆千瓦時，相當於日本全年用電量，外媒稱為「人類史上第一個電力帝國」。

中國不僅是全球唯一實現全民通電的國家，更在各項電力指標上領先。三峽水電站全球最大，興建中的雅魯藏布江下游水電工程又是三峽的三倍；特高壓工程達 45 項，建成全球最龐大特高壓網絡；太陽能裝機量超過世界第 2 至第 31 名國家的總量和風電總量。

這些電力優勢正轉化為產業競爭力。歐洲外遷企業有四分之一首選中國，重要原因之一就是低廉穩定的電力供應。

從 1949 年人均年用電量僅 9 度，到如今成為全球電力強國；從依賴進口 500 千伏變壓器，到制訂特高壓國際標準，中國用 76 年時間完成了從跟跑到領跑的跨越。