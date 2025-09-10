鉅亨網編譯段智恆 2025-09-10 19:30

《路透》周三 (10 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克昨日在加州庫比提諾 (Cupertino) 總部發表 iPhone Air，這是蘋果史上最薄的手機，也是八年來 iPhone 系列最大的改版。市場原先預期反應平平，但分析師認為，這款新機有望刺激換機潮，並在年底購物季推升銷售。

少了鏡頭卻更吸睛？分析師：iPhone Air設計有望帶動換機潮(圖：REUTERS/TPG)

庫克引用已故共同創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 的名言「設計不只是外觀或手感，更在於它的運作方式」為開場，強調新機承襲蘋果設計精神。iPhone Air 厚度僅 5.6 毫米，比三星 S25 Edge 的 5.8 毫米更薄，內部電路壓縮至郵票大小，蘋果宣稱仍可提供「全天候電池續航力」。

輕薄設計致敬 MacBook Air 引發市場熱議

iPhone Air 外觀採鈦金屬邊框與「陶瓷盾」玻璃，蘋果表示更耐用。擁有近 2,400 萬粉絲的科技 YouTuber「Technical Guruji」在發表會現場體驗後表示，即使事前已聽過許多爆料，仍對實機印象深刻，但仍要驗證續航是否達標。

PP Foresight 分析師 Pescatore 指出，「在一個手機設計大同小異的時代，蘋果帶來了新的產品，等於重新激活整個 iPhone 市場。」這款新機的名稱與設計語言借鑑 17 年前賈伯斯以信封袋展示 MacBook Air 的經典時刻，凸顯其輕薄定位。

不過，iPhone Air 僅配置單鏡頭，少於 iPhone 17 的雙鏡頭與 Pro 機型的三鏡頭。Creative Strategies 執行長 Ben Bajarin 強調，能否達成電池續航承諾至關重要，但蘋果自研晶片多年專注能效與體積，或能彌補限制。

售價壓低搶市 分析師估將成熱門機種

iPhone Air 搭載最新 A19 Pro 處理器並整合兩款自研通訊晶片，雖然未宣布人工智慧 (AI) 新功能，但定位於 iPhone 系列中價位，售價比三星 S25 Edge 上市價低 100 美元。研調機構國際數據資訊 (IDC) 指出，該價位區間將強化銷售力道。

IDC 分析師 Nabila Popal 表示，Air 本質上取代了 iPhone Plus，而後者過去占蘋果出貨量約 5% 至 7%，因此銷量表現可望更佳。她強調：「蘋果雖然動作晚，但往往能以更大聲勢、更精緻設計突圍。」