鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-06 17:49

開源航班追蹤資料與地面觀察者的記錄顯示，近期有大批美國軍機突然飛往歐洲。雖然美國飛機經常往返歐洲大陸，但此次航班數量及其來源引發了人們對未來可能在該地區執行特種作戰任務的猜測

根據《The War Zone》週一（5 日）報導，此次飛往歐洲的美軍飛機以 C-17 運輸機為主，部分可能搭載直升機，其中一些 C-17 自第 160 特種作戰航空團（SOAR）駐地起飛。

其他出動的機型還包括 AC-130J 炮艇機，以及一架特種作戰飛機。

根據線上航班追蹤資料，1 月 3 日當天至少有 10 架 C-17 運輸機自美國飛往歐洲，其中至少 4 架從肯塔基州的坎貝爾堡起飛。

坎貝爾堡是美軍第 160 特種作戰航空團的基地，這支精銳部隊近期曾出動執行突襲委內瑞拉，並試圖控制總統馬杜洛的任務。

此外，在英國費爾福德皇家空軍基地，有觀察人士發現數架經高度改裝、推測由 C-17 運輸機運抵的 MH-47「契努克」及 MH-60M「黑鷹」直升機。

分析指出，此次短時間內大量軍機出動及其起飛地點，引發外界對美軍未來可能在該地區執行特種作戰任務的揣測。

美國或對俄籍「Marinera」號油輪採取行動

觀察人士指出，這些部署可能與未來登艦行動有關，目標是俄籍原油油輪「Marinera」（前稱「貝拉 - 1」）。該船自上月起已被美國海岸警衛隊追蹤。

根據《CBS》報導，美方可能試圖在北大西洋攔截該船。

「Marinera」號是美國為施壓委內瑞拉而實施攔截或嘗試攔截的第三艘油輪。該船自伊朗啟航，原計畫前往委內瑞拉裝載石油，但在加勒比海遭美方攔截嘗試登船。

美方表示，油輪未懸掛有效國旗，可依國際法登船，且持有扣押令，但船員拒絕配合檢查，轉而駛入大西洋，並試圖尋求俄羅斯保護。

據美媒爆料，俄羅斯已正式向美方提出外交請求，要求停止追截「Marinera」號油輪。

也有部分分析認為，這波飛行可能與北約演習「堅定標槍 26」（Steadfast Dart 2026）有關，但該演習已在 1 月 2 日啟動，與坎貝爾堡突發調動的時間差異，使其關聯性有限。

同時，160 特種作戰航空團也正在德國展開招募行動，是否與此次部署有關仍未明。

此外，部分飛機可能前往中東，為未來可能與伊朗衝突的任務做準備，但也不排除只是例行運輸。

自美國 3 日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事行動後，美國總統川普又對委內瑞拉、丹麥、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥等國發出威脅。

5 日，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）再次回應指出，川普重申控制格陵蘭島的言論對丹麥及格陵蘭造成「不可接受的壓力」。