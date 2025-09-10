鉅亨網編譯段智恆 2025-09-10 20:00

《路透》報導，Meta(META-US)與 TikTok 周三 (10 日) 在歐盟法院贏得針對監管費計算方式的訴訟，迫使歐盟監管機關重新制定計算方法，但兩家公司不會拿回已繳納的費用。

Meta與TikTok歐盟官司勝訴 監管費計算方式須重算(圖：REUTERS/TPG)

根據《數位服務法》(Digital Services Act，DSA)，歐盟執委會向超大型線上平台收取監管費，以支付監管成本。這筆費用為企業年度全球淨收益的 0.05%，金額則取決於平均每月活躍用戶數以及前一會計年度的盈虧狀況。Meta 與字節跳動旗下的 TikTok 認為，執委會的計算方式有瑕疵，導致收費比例失衡，因此提起訴訟。

‌



歐盟總法院支持兩家公司，裁定監管機關必須在 12 個月內依據不同的法律程序，重新制定計算方法。法官指出，相關方法「應該透過授權法案 (delegated act) 而非執行決策制定」，才能符合 DSA 的規範。不過法院同時裁定，監管機關暫時無需退還 2023 年已收取的費用，僅要求修正未來的法律基礎。

歐盟執委會發言人表示，法院裁決確認了監管費本身的原則與金額並無問題，僅需在程序上做「純粹形式上的修正」。他指出，執委會將在 12 個月內完成授權法案，正式化監管費計算方式，並頒布新的執行決策。

TikTok 表示樂見判決結果，並強調將密切關注授權法案的制定進展。Meta 方面則暫無回應。

《數位服務法》於 2022 年 11 月生效，要求超大型線上平台在打擊非法與有害內容方面承擔更多責任，否則最高可能面臨相當於全球年營收 6% 的罰款。除 Meta 與 TikTok 外，亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Booking.com(BKNG-US)、Google(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、馬斯克的 X、Snapchat 與 Pinterest 也被列入需繳納監管費的企業名單。