美國金融科技公司 Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US) 周二 (9 日) 拋出一系列重磅舉措，引發金融與科技業廣泛關注。該公司宣布一方面將為投資者打造一個類似推特的社群媒體網路 Robinhood Social，另一方面將為交易者平台增添更多實用工具與功能。

金融界推特將誕生？Robinhood推社交平台+升級交易功能 要做新一代金融科技霸主（圖：Shutterstock）

Robinhood 推出 Robinhood Social，旨在吸引更多投資人加入以及增強用戶黏性。Robinhood Social 註冊用戶能關注其他 Robinhood 交易者，圍繞投資策略和市場動態展開討論，也能分享經過驗證的交易。

產品管理副總裁 Abhishek Fatehpuria 表示，若客戶選擇分享交易，平台可驗證其真實性，這能提升用戶對交易真實性的信任度，且平台要求發佈內容必須與投資或交易相關，以確保聚焦核心主題，區別於其他難以判斷資訊真偽的社交平台。

目前，Robinhood Social 僅限受邀用戶使用，預計明年初向更多客戶開放，且不收取額外費用。

除社交網路外，Robinhood 還為去年推出的桌上交易平台 Robinhood Legend 新增客製化金融指標和隔夜指數選擇權等功能。透過 AI 驅動的投資助理 Robinhood Cortex，交易者能更輕鬆地分析趨勢、研究交易並發現新機會。

Robinhood Legend 用戶後續還能交易更多期貨產品，如標普 500、原油、比特幣和黃金，也可在 Legend 平台上進行階梯式期貨交易。

Robinhood 還將為用戶提供自訂指標和掃描工具的能力，滿足用戶發現交易機會的需求，相關自訂指標和掃描功能將於明年初向 Robinhood Gold 訂閱服務用戶推出，該服務每月收費 5 美元，每年則是 50 美元。此外，使用者可將行動裝置與 Robinhood Legend 同步，在桌面查看圖表時透過行動裝置交易。

這些舉措的發布正值 Robinhood 力求保持產品推出與成長的良好勢頭。今年以來，該公司股價上漲 215%，過去一年飆漲 496%，還將加入標普 500 指數。

Robinhood 執行長 Vlad Tenev 表示，Robinhood 要成為活躍交易者的首選平台，在新一代投資者中擴大市佔率。

不過，Robinhood 在爭取活躍交易者這一散戶群體時，還面臨到嘉信理財等傳統金融服務公司，以及 eToro 和 Webull 等新興平台的激烈競爭。