2025-09-07

本週重點國際財經大事包括：蘋果 (AAPL-US) 秋季新品發表會、美國 8 月消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數(PPI) 報告、歐洲央行 (ECB) 公布最新利率決策，以及原油市場報告出爐。

本週操盤筆記：蘋果秋季新品發表會、美8月CPI與PPI、歐洲央行利率決策

本週操盤筆記 (0908-0912)

美股本週將迎來一連串通膨數據，投資人正權衡關稅不確定性與美債殖利率波動，而股市目前估值已處於高檔。標普 500 指數上週四收在歷史新高，但 9 月開局表現不穩，而 9 月過去 35 年來平均為全年最疲弱月份。上週五公布的美國非農就業數據顯示 8 月就業成長放緩，拖累股市走低。

Manulife John Hancock Investments 聯席投資策略長 Miskin 指出，9 月往往會削弱市場信心，而「目前股市幾乎沒有反映風險，估值已經偏高」。標普 500 本益比已達 22.4 倍，高於長期平均的 15.9 倍。

1. 蘋果新品發表會

蘋果將於台灣時間週三 (10 日) 凌晨 1 點舉行秋季新品發表會，主題標語為「Awe dropping」。外界普遍預期，蘋果將在這場發表會上推出新一代 iPhone 17 系列，並同步更新多項硬體產品。

邀請函標語 「Awe dropping」 被認為是蘋果的雙關語，既有「令人驚嘆」之意，也暗示新品即將發表，甚至可能暗示外界盛傳的超薄版 iPhone 17，強調設計輕薄與突破。這樣的修辭手法延續了蘋果一貫的行銷風格，透過簡短標語引發市場揣測。

除了 iPhone 17 系列，蘋果也預計更新 Apple Watch，並推出其他硬體新品。今年稍晚還將發表搭載更快處理器的新款 Vision Pro 頭戴裝置，以及採用 M5 晶片與雙前鏡頭的 iPad Pro。此外，市場傳出蘋果計劃更新 HomePod mini 與 Apple TV 機上盒。

2.Fed 降息預期升溫 聚焦 CPI 與 PPI

市場普遍預期聯準會（Fed）將在 9 月 16 至 17 日會議降息，這將是九個月來首次。鮑爾日前在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 年會暗示就業風險升高，加上最新非農新增僅 2.2 萬人，顯示勞動市場顯著降溫，投資人因此押注 Fed 採取更大幅度的寬鬆。

利率期貨顯示，9 成機率落在降息 1 碼，另有 1 成機率為降息 2 碼，年底前市場計入約 70 個基點的降幅。分析師認為，除非消費者物價指數 (CPI) 大幅高於預期，否則難以改變降息方向。若物價數據顯示漲幅趨緩，將強化進一步降息的預期；但若關稅推升物價，可能使市場押注降息步調趨緩。

週三的生產者物價指數 (PPI) 也備受矚目，上月數據已顯示美國生產者物價年增幅創三年新高。分析師指出，8 月起美國「對等關稅」正式生效，市場將檢視是否帶來價格上行壓力。

3. 歐洲與亞洲數據同樣受矚目

英國方面，7 月 GDP 數據將是焦點，若數據穩健，可能降低英國央行再度降息的機率。

亞洲部分，日本將公布第二季 GDP 修正值並持續透過公債操作維持市場穩定；中國週一發布 8 月出口數據，週三公布 CPI 與 PPI。《華爾街日報》(WSJ) 調查預期，中國 CPI 將重返負值 (年減 0.2%)，PPI 跌幅則縮窄至 - 2.8%。

4. 關稅爭議與債市波動干擾市場

貿易政策的不確定性再度成為焦點。一家美國上訴法院近日裁定，多數川普總統時期的關稅屬非法，雖然白宮已要求最高法院受理上訴，但消息讓企業與投資人再陷觀望。B Riley Wealth 策略長 Hogan 直言：「原以為貿易戰迷霧正在散去，如今又陷回其中。」

債市方面，30 年期美債殖利率本週初一度升破 5%，創一個多月來新高，加劇股市壓力。長天期公債殖利率攀升引發投資人疑慮，但在就業數據疲弱後，殖利率週五普遍回落至 4.78% 左右。