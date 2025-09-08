特斯拉自研晶片新進展！馬斯克：AI5晶片「史詩級」、AI6將成最強AI晶片

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-08 05:40

特斯拉 (TSLA-US) 創辦人馬斯克於週日（7 日）在 X 上表示，他與特斯拉 AI5 晶片設計團隊進行了一場精彩的設計評審。他認為 AI5 將是一款「史詩級」晶片，而即將推出的 AI6 則有望成為至今最優秀的 AI 晶片。

馬斯克還在同一篇貼文底下補充指出：「我認為對於參數少於 2500 億的模型來說，AI5 很可能是所有類型推理晶片中最好的。它的成本至今為止最低的，性能、功耗比也是最好的。 」

馬斯克表示，特斯拉從同時開發兩種晶片架構，轉向專注於單一架構，使所有晶片研發人才能集中精力打造「令人驚嘆的晶片」。

此外，他還呼籲有志於從事能拯救生命晶片的研發人才加入特斯拉晶片團隊。

早在 8 月，馬斯克就曾指出，特斯拉分散資源同時開發兩種截然不同的 AI 晶片設計沒有意義，未來的 AI5、AI6 及後續晶片將在推理方面表現出色，並在訓練方面也具有不俗實力，因此應該將所有努力集中在這些核心 AI 晶片上。