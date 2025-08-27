鉅亨網編譯段智恆 2025-08-27 00:25

‌



蘋果 (AAPL-US) 周二 (26 日) 向媒體與分析師發出邀請，將於美西時間 9 月 9 日上午 10 點 (台灣時間 9 月 10 日凌晨 1 點) 舉行秋季新品發表會，主題標語為「Awe dropping」。外界普遍預期，蘋果將在這場發表會上推出新一代 iPhone 17 系列，並同步更新多項硬體產品。

蘋果9/10舉行秋季新品發表會 iPhone 17系列登場倒數(圖：REUTERS/TPG)

圖：蘋果

‌



邀請函標語 「Awe dropping」 被認為是蘋果的雙關語，既有「令人驚嘆」之意，也暗示新品即將發表，甚至可能暗示外界盛傳的超薄版 iPhone 17，強調設計輕薄與突破。這樣的修辭手法延續了蘋果一貫的行銷風格，透過簡短標語引發市場揣測。

此次活動將以線上直播形式舉行，延續自疫情以來改採的預錄影片方式。iPhone 17 系列將是會中焦點，預計包括標準版、兩款 Pro 機型，以及首次採用全新設計的超薄版本。標準版外觀大致沿襲 iPhone 16，但螢幕尺寸更大並強化相機性能；Pro 與 Pro Max 則會重新設計機背，搭載更大相機模組，凸顯攝影功能的重要性。

最受矚目的亮點是全新「超薄 iPhone 17」，厚度比現有機種減少約 2 毫米，是多年來最大幅度的外觀革新。該版本主打輕量化與設計感，藉此吸引新用戶，不過代價是電池續航縮短，且僅搭載單一後鏡頭。

除了 iPhone 17 系列，蘋果也預計更新 Apple Watch，並推出其他硬體新品。今年稍晚還將發表搭載更快處理器的新款 Vision Pro 頭戴裝置，以及採用 M5 晶片與雙前鏡頭的 iPad Pro。此外，市場傳出蘋果計劃更新 HomePod mini 與 Apple TV 機上盒。

更長遠來看，蘋果產品藍圖已經排到 2026 與 2027 年。明年預計帶來低階 iPhone 17e、更新版 MacBook Pro，以及搭載螢幕的首款智慧音箱；而在 2027 年，蘋果將推出玻璃曲面 iPhone，慶祝 iPhone 問世 20 周年。外界更關注的是，明年將亮相的首款可摺疊 iPhone，象徵蘋果正式加入摺疊手機競爭行列。