2025-09-02

美國製造業 8 月連續第六個月陷入萎縮，顯示工廠活動持續承壓，但同時也出現部分回暖跡象，包括新訂單轉為擴張，以及人工智慧 (AI) 相關投資支撐部分產業。不同調查數據凸顯製造業景氣矛盾，未來走勢仍不明朗。

好壞參半！美8月ISM製造業指數連6月萎縮 新訂單回升但生產放緩(圖：REUTERS/TPG)

美國 8 月 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 51.4，前值 47.1

生產指數報 47.8，前值 51.4

僱傭指數報 43.8，前值 43.4

供應商交貨指數報 51.3，前值 49.3

存貨指數報 49.4，前值 48.9

客戶端存貨指數報 44.6，前值 45.7

價格指數報 63.7，前值 64.8

未完成訂單指數報 44.7，前值 46.8

出口訂單指數報 47.6，前值 46.1

原物料進口指數報 46.0，前值 47.6

圖：ISM

ISM 與標普數據分歧 新訂單回升但生產放緩

供應管理協會 (ISM) 周二 (2 日) 公布 8 月製造業指數報 48.7，高於 7 月的 48，但仍低於榮枯線 50，連續六個月處於萎縮。分項數據顯示，生產指數從 51.4 大幅降至 47.8，重回收縮區間，就業指數也處於疫情以來的低檔，顯示招聘持續疲弱。不過，新訂單指數則大幅回升至 51.4，為去年初以來最大單月增幅，結束連續六個月萎縮。

另一份標普全球 (S&P Global) 調查則顯示出不同的結果，該機構的製造業採購經理人指數 (PMI) 從 49.8 跳升至 53，創逾 3 年新高，並指出企業在新訂單推動下加快生產與招聘，庫存同步增加。標普首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，8 月工廠產出增速是自 2022 年上半年以來最強，製造業可望在第三季為美國經濟帶來提振。

ISM 與標普調查結果出現明顯分歧：前者顯示價格回落與就業低迷，後者則呈現價格攀升與招工改善。(圖：ZeroHedge)

關稅與成本壓力猶存 AI 投資成亮點

雖然新訂單回升，但製造業仍深受關稅政策與成本壓力影響。ISM 調查顯示，原物料支付價格指數降至 63.7，為半年低點，顯示關稅引發的價格波動趨緩，但仍處於高位。多數採購經理人指出，成本上升與售價調漲與關稅有關，未來恐推升通膨。供應商交貨時間延長、進口收縮幅度加大，也凸顯供應鏈干擾仍在。

ISM 調查顯示，原物料支付價格指數降至 63.7，為半年低點，顯示關稅引發的價格波動趨緩，但仍處於高位。(圖：ZeroHedge)

另一方面，AI 相關支出成為製造業少數亮點。美國第二季智慧財產投資成長創四年最快，設備投資亦保持強勁。經濟學家預期，AI 投資熱潮將延續，並受惠於川普政府稅改方案中的加速折舊優惠，部分工廠因此能緩和關稅衝擊。