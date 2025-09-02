好壞參半！美8月ISM製造業指數連6月萎縮 新訂單回升但生產放緩
美國製造業 8 月連續第六個月陷入萎縮，顯示工廠活動持續承壓，但同時也出現部分回暖跡象，包括新訂單轉為擴張，以及人工智慧 (AI) 相關投資支撐部分產業。不同調查數據凸顯製造業景氣矛盾，未來走勢仍不明朗。
美國 8 月 ISM 製造業指數細項：
- 新訂單指數報 51.4，前值 47.1
- 生產指數報 47.8，前值 51.4
- 僱傭指數報 43.8，前值 43.4
- 供應商交貨指數報 51.3，前值 49.3
- 存貨指數報 49.4，前值 48.9
- 客戶端存貨指數報 44.6，前值 45.7
- 價格指數報 63.7，前值 64.8
- 未完成訂單指數報 44.7，前值 46.8
- 出口訂單指數報 47.6，前值 46.1
- 原物料進口指數報 46.0，前值 47.6
ISM 與標普數據分歧 新訂單回升但生產放緩
供應管理協會 (ISM) 周二 (2 日) 公布 8 月製造業指數報 48.7，高於 7 月的 48，但仍低於榮枯線 50，連續六個月處於萎縮。分項數據顯示，生產指數從 51.4 大幅降至 47.8，重回收縮區間，就業指數也處於疫情以來的低檔，顯示招聘持續疲弱。不過，新訂單指數則大幅回升至 51.4，為去年初以來最大單月增幅，結束連續六個月萎縮。
另一份標普全球 (S&P Global) 調查則顯示出不同的結果，該機構的製造業採購經理人指數 (PMI) 從 49.8 跳升至 53，創逾 3 年新高，並指出企業在新訂單推動下加快生產與招聘，庫存同步增加。標普首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，8 月工廠產出增速是自 2022 年上半年以來最強，製造業可望在第三季為美國經濟帶來提振。
關稅與成本壓力猶存 AI 投資成亮點
雖然新訂單回升，但製造業仍深受關稅政策與成本壓力影響。ISM 調查顯示，原物料支付價格指數降至 63.7，為半年低點，顯示關稅引發的價格波動趨緩，但仍處於高位。多數採購經理人指出，成本上升與售價調漲與關稅有關，未來恐推升通膨。供應商交貨時間延長、進口收縮幅度加大，也凸顯供應鏈干擾仍在。
另一方面，AI 相關支出成為製造業少數亮點。美國第二季智慧財產投資成長創四年最快，設備投資亦保持強勁。經濟學家預期，AI 投資熱潮將延續，並受惠於川普政府稅改方案中的加速折舊優惠，部分工廠因此能緩和關稅衝擊。
綜合來看，ISM 與標普調查結果出現明顯分歧：前者顯示價格回落與就業低迷，後者則呈現價格攀升與招工改善。這種矛盾凸顯美國製造業正處於多重交錯壓力下，前景難料。經濟學家警告，若新訂單回升勢頭無法持續，加上關稅與成本傳導，製造業復甦力道恐再度受限。
