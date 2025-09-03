AI股王撐不住！輝達股價失守關鍵支撐 市值4天蒸發逾3400億美元
鉅亨網編譯段智恆
輝達 (Nvidia) 周二 (2 日) 股價再度大跌，盤中一度下挫 4% 至每股 167.22 美元，連跌四個交易日，並跌破技術分析師密切留意的 50 日均線 171.02 美元水準，創下 5 月以來首度失守，市值四天內蒸發逾 3,400 億美元。
Kingsview Partners 首席技術分析師 Sebastian Siemiatkowski 指出，跌破 50 日均線顯示股價動能已經轉弱，短線前景令人擔憂。他預估，160 美元是下一個支撐區間，其後則是 145 美元，該價位曾在 6 月觸發上漲突破，「若跌破 145 美元，我會對前景感到非常憂慮。」
這波下跌不僅反映出投資人對地緣政治與高估值的疑慮，也受到市場氣氛轉向影響。儘管股價四日累計跌幅超過 7%，輝達近月來仍維持長線上漲趨勢，自 4 月低點以來仍累計上漲近 78%，並穩坐全球市值最高企業，約 4.1 兆美元，遙遙領先排名第二的微軟 (MSFT-US)，後者市值約 3.72 兆美元。
輝達上周公布的營收展望表現平淡，加深市場對人工智慧 (AI) 基礎設施投資速度的憂慮。不過，多數分析師對其長線前景仍抱持樂觀態度。根據分析師平均目標價，輝達股價仍有超過 25% 的上漲空間。
Dormeier 補充表示，長線機會依然存在，但短期或中期內股價似乎已達高點，市場動能出現降溫。
截稿前，輝達 (NVDA-US) 盤中股價下跌 2.78%，每股暫報 169.34 美元，市值報 4.11 兆美元。
