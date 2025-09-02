鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-02 20:50

美國股市在經歷連續 4 個月的強勁上漲後，多頭趨勢似乎將繼續延續。摩根士丹利策略師威爾森 (Michael Wilson) 對此深信不疑，他指出，隨著聯準會 (Fed) 的降息預期與企業獲利的穩健成長同步發生，市場將獲得進一步的動能。

大摩威爾森：美股上漲動能持續 把握逢低買入機會(圖:shutterstock)

威爾森曾準確預測 4 月份拋售後的反彈，他認為當前經濟正邁入一個「早期周期背景」，這通常預示著名目獲利將持續增長，同時借貸成本則會下降，為股市營造有利環境。

他更特別提到，今年以來對利率敏感的股票，例如小型股，表現一直相對落後於大盤，這暗示著它們有足夠的空間迎頭趕上，潛力不容小覷。

威爾森明確不認同市場上認為降息影響已完全反映在股價中的觀點。他在一份報告中寫道：「我們尊重即將到來的季節性疲軟窗口，但如果出現逢低買入的機會，我們仍然會是買家。」

自 4 月份以來，標普 500 指數已飆升至歷史新高，這波漲勢背後驅動力之一，是對聯準會降息的高度預期。交換市場目前預計本月稍晚降息的機率高達近 90%。降息通常能降低企業的融資成本，刺激經濟活動，並提升股票對投資者的吸引力。

此外，威爾森強調，企業獲利持續穩健增長，為當前的股市上漲提供了堅實的基本面支撐。市場對人工智慧領域的樂觀情緒再度高漲，特別是科技巨頭在此領域的創新和發展，成為推動整體市場，尤其是科技股表現的核心力量。Evercore ISI 的策略師甚至預測，這股由 AI 帶動的熱情，可能在 2026 年底前推動標普 500 指數再上漲 20%。

本周市場關注關鍵勞動力市場數據，以期從中尋找經濟成長和聯準會政策前景的線索。

儘管市場情緒普遍樂觀，威爾森仍不忘提醒潛在的風險。他指出，九月份可能出現的季節性疲軟趨勢，以及若通膨數據超出市場預期，都可能對當前的股市上漲構成挑戰。

然而，他補充道，如果股市在近期出現任何形式的盤整或回調，這「將為今年餘下時間的強勁收尾奠定基礎」。