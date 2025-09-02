鉅亨網編譯段智恆 2025-09-02 22:30

《路透》周二 (2 日) 報導，美國就業市場出現分歧訊號，讓聯準會 (Fed) 在 9 月 16 日至 17 日的會議上是否啟動降息面臨關鍵抉擇。近三個月就業人數增幅降至疫情外最疲弱水準之一，但失業率依然維持在 4.2%，薪資年增 4% 也仍高於通膨，為決策增添複雜性。

美國就業市場疲軟還是健康？Fed 9月降息面臨大考

就業數據矛盾 Fed 內部意見分歧

根據最新數據，近三個月非農就業平均僅增加 3.5 萬人，若在過去幾年可能引發對失業率上升的擔憂，但由於移民減少與驅逐出境，勞動供給下降，讓維持失業率不升高的就業臨界值降至 10 萬以下，市場對數據的解讀更加模糊。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 上周表示，他更看重薪資增幅等指標，並認為就業仍與「健康的勞動市場和通膨逐步趨近 2% 目標」一致。

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 則形容勞動市場處於「十字路口」：僱主放緩招聘但不願解雇員工，可能是一種穩定，也可能只是短暫停靠站，若消費支出減弱，勢必拖累就業動能。市場普遍預期，本周五 (5 日) 公布的 8 月非農數據將再度低於 10 萬，連續第四個月疲軟。

川普施壓與通膨風險 9 月降息成焦點

目前利率目標區間維持在 4.25% 至 4.5%，遠高於政策中性利率 3%。市場掉期顯示，本月降息 1 碼的機率接近 9 成，且明年上半年再降三次。美國總統川普則持續向 Fed 施壓，要求更快降息，以抵銷關稅影響並刺激經濟。

通膨數據仍讓決策者難以放心。近期關稅對物價的推升幅度低於預期，但服務業價格仍在上升，距離 2% 目標缺乏明顯進展。Fed 主席鮑爾在傑克森霍爾年會中雖承認關稅僅會造成一次性物價上升，並強調不會讓其演變為持續通膨，但也警告就業市場風險升高「可能需要調整政策立場」。

官員們正拒交工時、職缺數與勞動流動率等細項數據，以評估整體健康度。例如，平均工時未下降，顯示僱主仍維持用工需求；費城聯準銀行追蹤的勞動流動指標則與疫情前相仿；不過職缺數量已從疫情高點持續下滑。

決策拉鋸 更重視風險取捨

聖路易聯準銀行總裁穆薩列姆 (Alberto Musalem) 在接受《路透》專訪時強調，通膨仍是主要挑戰，就業風險雖然增加但尚未實現。其他官員則認為，若錯過時機導致就業惡化，修復將比控制通膨更困難。Fed 理事華勒 (Chris Waller) 更直言，勞動需求恐「正處於急遽下滑邊緣」，政策不應等到勞動市場惡化才行動。