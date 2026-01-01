鉅亨網新聞中心 2026-01-01 19:40

今年跨年夜，似乎有越來越多人選擇避開派對與喧鬧，從獨自看電影、在家小酌到與伴侶靜度時光，反映出從追求狂歡到重視健康、舒適與生活節奏的世代轉變。

出門跨年不再盛行？紐時：越來越多人沒有計畫、選擇「逃離派對」宅在家。(圖：Shutterstock)

根據《紐約時報》報導，無論是紐約的公關創業者、酿酒廠老闆，還是資深藝術從業者，他們都在用自己的方式，重新定義「跨年夜」的意義。

例如，36 歲的紐約公關公司創始人 Abigail Tufts 過去幾年總是「穿上亮片禮服、化好妝、穿上舞會長裙」參加派對。

然而，今年對她而言，無論職業還是個人生活都格外艱難，她決定徹底跳過所有慶祝活動，獨自一人前往電影院觀看《怪奇物語》第五季大結局。

Tufts 不打算回顧過去一年，也不打算立新年決心，只表示她「簡直等不及要關掉手機了。」

《紐時》指出，一直以來，總有一群人樂於避開跨年狂歡。

例如，35 歲的紐約人 Michael Fragoso 就稱這一天為「業餘之夜」，他更願意待在家裡，或做一些低調甚至完全無關的事情。

今年，隨著巴黎和東京等城市因安全與其他考量取消公共慶祝活動，這群「低調跨年派」似乎已經迎來新的追隨者。

現居紐約、24 歲的生活方式與旅行領域公關 Alexandria Drake 就表示，這將是她成年以來第一次在家過跨年夜。

去年，她和一群好朋友去了東漢普頓跨年，但那次經歷讓她倍感壓力。她表示：「光是想想穿什麼、去哪兒、跟誰接吻，就讓我頭疼。」

今年，Drake 計畫一個人過，準備一瓶紅酒和一塊願景板。她認為，這種轉變反映了她這一代人的生活方式變化，「我們已經不再追求『玩到酒吧打烊』，而是更願意和朋友共進晚餐，喝兩杯酒，晚上十點前就回家。」

47 歲的釀酒廠老闆兼作家 Robin Levine Shobin 今年甚至沒有打算像往常那樣列新年願望清單。

她說：「通常我會做個典型的『重置』，重新設目標。」但今年她的感受只有一個字：「唉」。她解釋說，最近的新聞讓她心力交瘁，而且每年的計畫從來沒按預期實現過。

因此，她對 2026 年的唯一計畫就是「順其自然」，並從跨年夜就開始實踐：與伴侶待在紐約家中，開一瓶好酒，點個披薩。

35 歲、從事房地產的 Philip Scheinfeld 過去常舉辦盛大跨年派對，但如今也不再如此。

他說：「我有很多朋友現在都戒酒，更注重健康與養生。」Scheinfeld 每天早晨運動、做桑拿與冰浴，飲食講究，還定期看心理諮詢師。

對他而言，新年已不再是「自我提升的機會」，只是普通的一天。

47 歲的紐約企業戰略顧問 Doug Melville 過去五年跨年都在海外度過，如斯里蘭卡、西班牙、斐濟等地。

但今年，他決定留在家中陪伴女友。Melville 指出：「經濟形勢讓我更謹慎，人群聚集的場合也越來越沒吸引力。」

對於許多資深「跨年逃避者」來說，這並不新鮮。例如，住在洛杉磯、42 歲的藝術製作基金執行董事 Casey Fremont，之前幾乎每年都籌辦紐約盛大的慈善晚宴。但從二十多歲中期起，她再也沒參加過跨年派對。

她說：「跨年夜被炒作得太厲害。」過去每年午夜鐘聲敲響時，她都會玩手機，擔心自己因錯過朋友們在社交媒體上的動態而格格不入。