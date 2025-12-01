下一個網路泡沫？華爾街質疑AI 從市場結構看風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-12-30 01:30

根據外媒報導，隨著人工智慧 (AI) 投資規模持續擴大，部分分析師開始將當前市場氛圍，與 2000 年前後網路泡沫形成前的情況相提並論。當年，一項顛覆性技術吸引市場目光，資金大量湧入，估值則提前反映尚未實現的未來承諾，最終導致市場劇烈修正。

如今，AI 支出快速成長，報酬卻高度集中於少數大型科技公司，讓金融圈內部開始質疑，這波 AI 熱潮是否已跨越基本面，進入泡沫階段。根據 FactSet 統計，2024 年第四季，標普 500 指數成分股中共有 241 家公司在財報中提及 AI，創下近 10 年新高。

目前，標普 500 指數市值最大的前五家公司，皆為大舉投資 AI 的科技巨頭，顯示 AI 已深度影響企業敘事與市場定價。

報酬高度集中 投資人低估風險

投資專家警告，問題不只在於 AI 本身，而在於市場報酬的集中程度。Fil Financial Corporation 負責人、作家 Paul Walker 指出，目前推升股價的，仍多是對 AI 未來潛力的想像，一旦相關故事轉化為財報失望，股價便可能回落。

部分分析師認為，這種結構性集中，正是泡沫形成的重要條件之一。投資研究機構 Capital Economics 分析師 Jonas Goltermann 指出，當前 AI 環境已具備泡沫特徵，包括產業內與投資人對 AI 潛力的高度誇大信念。

從網路泡沫到 AI 類似模式再現

市場近來也頻繁將 AI 投資熱潮，與 1990 年代末期的網路泡沫相比。根據一份 12 月研究報告，甲骨文 (ORCL-US) 股價曾在單月大漲 36%，儘管其當季財報未達市場預期，但公司預告 2030 年 AI 雲端營收可達 1,440 億美元，仍推升股價創下 1992 年以來最大單日漲幅，市值單日增加約 2,500 億美元。

回顧歷史，1995 年至 2000 年間，那斯達克指數由 751 點飆升至逾 5,000 點，隨後在 2000 年至 2002 年間重挫超過 75%，市值蒸發逾 5 兆美元。

OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 曾直言，投資人對 AI 的確存在過度興奮情緒，並指出泡沫往往源自一個真實的技術突破，但市場反應過頭。

資本支出暴增 回報仍多停留在想像

DayTrading.com 首席分析師 Dan Buckley 認為，目前情況尚未完全重演 1999 年，但已接近 1998 年的階段。他指出，真正的泡沫通常出現在技術已被證實重要之後，這會吸引更多資金進場，而 AI 可能已跨過這條界線。

企業支出數據也反映出投資熱度。高盛 (GS-US) 統計，僅 2025 年第三季，主要雲端與 AI「超大規模業者」資本支出就高達 1,060 億美元；全年大型科技公司在 AI 上的投入，估計已達 3,640 億美元。

不過，高盛也注意到，投資人態度正在轉變。近期 AI 相關企業股價開始分歧，市場資金逐步撤離營運獲利承壓、且以舉債支應資本支出的 AI 基礎建設公司，轉向能明確證明 AI 投資與營收連結的企業。

分析人士指出，目前多數 AI 投資回報，仍以願景為主，直接現金流貢獻有限。隨著科技類股已占標普 500 指數約 34%，任何 AI 相關修正，都可能對投資組合產生顯著影響。