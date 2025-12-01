鉅亨網編譯段智恆 2025-12-30 02:30

CES 將於 1 月 6 日 (下周二) 至 9 日 (下周五) 舉行，向來是科技公司發表年度新品的重要舞台，展品涵蓋即將上市的產品，以及仍停留在概念階段、未必會量產的裝置。今年展場的一大特色，是 AI 不再只是附加功能，而是成為硬體產品的主要賣點。輝達執行長黃仁勳預料將成為全場最受矚目的推銷者之一，但圍繞在他身旁的，將是一整群嘗試說服消費者接受 AI 裝置的科技業者。

AI 眼鏡與穿戴裝置齊發 搶攻「手機以外」入口

今年 CES 展場，將出現大量 AI 驅動的硬體產品，尤其是智慧眼鏡。這類產品先前由 Meta Platforms(META-US)帶起話題，Snap(SNAP-US)與蘋果 (AAPL-US) 也計畫在 2026 年底前推出相關裝置。雖然 Meta 與 Snap 都將出席 CES，但市場預期，真正的焦點可能來自較小型的新創品牌，包括 Xreal、Vuzix、Halliday、Rokid 與 Even Realities 等。

Meta 近期已發表內建螢幕的首款智慧眼鏡，因此不太可能在 CES 推出全新硬體，但可能展示更新後的軟體功能；Snap 同樣不預期在此公布其「Specs」眼鏡的售價與上市時程，現場主要提供尚未親眼見過產品的與會者體驗。

除了智慧眼鏡等眼部穿戴裝置，AI 穿戴產品也以戒指或其他形式現身，反映出新創與大型科技公司持續押注「AI 優先」硬體，希望使用者能直接與智慧助理互動，而不必每次都掏出手機。過去的產品如 Humane AI Pin 與 Rabbit R1，曾因實用性不足而在市場上失利，也讓今年登場的新品更受市場檢視。

人形機器人湧現 企業應用成主戰場

CES 今年另一個亮點，是 AI 人形機器人。主辦單位美國消費科技協會 (CTA) 甚至特別規劃整個展館，專門展示機器人相關技術。展出的機器人雖有部分面向家庭市場，但多數產品鎖定製造、物流與餐飲等企業應用。

例如，Artly Coffee 與 VenHub Global 將展示 AI 咖啡機器人與無人便利商店概念。陪伴型機器人也將大量出現，其中包括 Tombot 推出、主打陪伴高齡者與失智症患者的機器狗「Jennie」。

不過，若過往經驗可供參考，這些人形機器人在展示環境中的表現，與實際商業化能力之間仍可能存在不小落差。儘管如此，今年已有進展跡象，不少廠商正從單一動作展示，轉向多步驟任務，例如同時進行衣物分類與摺疊。LG 等大型業者，也預料將釋出自家人形機器人概念，但仍需說服市場，這些產品能克服電池續航、行動能力、成本與安全等挑戰。

電視仍是主角 摺疊手機與醫療穿戴成亮點

長年以來，電視始終是 CES 的重頭戲。三星、LG，以及崛起中的中國品牌 TCL 與海信 (000921-CN)，預料將展示新一代大尺寸、高亮度電視。索尼(Sony) 近年已將電視新品發表移至春季，並縮減 CES 攤位規模。

在 2026 年，多數高階電視的亮度與解析度已能滿足消費者需求，廠商可能轉而強調更寬廣的色域與更逼真的畫面表現。三星 The Frame 系列主打融入居家空間的設計，也帶動其他品牌跟進，相關風潮可望在 CES 延續。

CES 向來不是智慧手機的主戰場，但今年摩托羅拉 (Motorola) 可能成為例外。其母公司聯想將首次擔任 CES 晚間主題演講主角，且摩托羅拉近期寄送給媒體的邀請函，暗示將推出書本式摺疊手機，這將是其有別於 Razr 系列的新嘗試。