鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-28 23:30

美國聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 周四 (28 日) 向法院提告美國總統川普，挑戰他以房貸詐欺指控為由強行撤換她的行動，這場訴訟被視為美國央行獨立性遭遇前所未有挑戰，恐引發市場對政策干預的高度關注。

Fed理事庫克提告川普 挑戰前所未有撤職行動(圖：REUTERS/TPG)

川普指控房貸詐欺 庫克反擊不構成撤換理由

川普本周稍早在社群媒體公布致函庫克的解任信，指控她在 2021 年兩筆房貸申請上謊稱「主要居所」以獲取更優惠條件，並稱其行為「具欺瞞性且可能涉及犯罪」。該指控最先由聯邦住房金融局局長、川普盟友普爾特 (Bill Pulte) 提出，並轉交司法部要求調查。司法部已同意立案，但目前庫克並未被起訴或定罪。

庫克則強烈否認不當行為，並透過律師洛威爾 (Abbe Lowell) 向華府聯邦法院提起訴訟，要求緊急禁制令阻止撤職，並宣告川普的解任命令「非法且無效」。她主張這些房貸申請發生在參院確認她為 Fed 理事之前，且無關履職，不構成《聯準會法》所稱的「有因」撤職條件。該法律規定理事僅能因「怠忽職守、失職或職務不當」遭免職。

庫克在訴狀中表示，這是總統首次企圖以「未經證實、無起訴的私人行為」作為撤換理事的理由，若任由發生，將成為 Fed 史上首例，等同破壞央行獨立性。

訴訟升級 Fed 獨立性之爭

此次訴訟不僅將川普列為被告，還包括 Fed 主席鮑爾與理事會本身，理由是若 Fed 執行川普命令等同參與撤換行動。鮑爾近月來多次抵抗川普降息要求，並拒絕辭職，引發白宮與 Fed 之間的衝突升溫。庫克在訴狀中更暗示，川普撤換她與鮑爾的行動是一體兩面的策略，目的在於全面掌控央行。

庫克的任期原訂到 2038 年，她已公開表態將抗爭到底。此案分配給由前總統拜登任命的聯邦法官 Jia Cobb，未來幾周裁決恐將決定川普是否能藉此改變 Fed 人事平衡。若川普成功撤換庫克，他將在七名理事中取得四席，多數地位近在咫尺。

市場觀察人士憂心，若法院裁決允許總統以模糊理由撤換理事，將動搖長期以來 Fed 獨立運作的根基，進而影響美國信用評等與金融穩定。川普政府近期也曾對民主黨籍政要提出類似房貸指控，批評人士認為這是更廣泛政治鬥爭的一環。

庫克於 2022 年由拜登提名出任 Fed 理事，是首位非裔女性出任該職，當時歷經共和黨激烈反對與履歷爭議，但仍在副總統賀錦麗投下關鍵票後獲得參院確認。她今年曾警告關稅和通膨風險，並稱 7 月就業報告「令人擔憂」，顯示她對經濟展望持審慎態度。