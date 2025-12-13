川普再度調停無效！泰柬邊境衝突再起 專家：柬埔寨電信詐騙產業是深層導火線

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-13 18:00



美國總統川普周五 (12 日) 宣稱已促成泰國與柬埔寨達成停火協議，但泰國外交部基今 (13) 日明確否認，柬埔寨新聞部大臣奈帕德拉同日也指出，泰軍當天早上出動兩架 F-16 摧毀菩薩省邊境地區一家飯店和兩座橋樑，泰國看守政府總理阿努廷隨後在社群媒體上稱將繼續軍事行動，直到泰國領土和人民不再受到威脅。

川普斡旋無效！泰柬邊境衝突再起 專家：柬埔寨電信詐騙產業是深層導火線（圖：Shutterstock）

值得注意的是，這場衝突距離川普上次調停僅過一個多月。開戰後，泰軍迅速出動多輛戰車越境，摧毀柬埔寨波貝市一座賭場，泰軍還宣稱將對柬埔寨實施「去軍事化」，直至徹底剷除柬埔寨境內的電信詐騙產業鏈。

中國《北向財經》報導，表面上來看，泰柬這場衝突源自於長期存在的領土爭議，雙方對柏威夏寺週邊 4.6 平方公里區域的歸屬存在分歧，該爭議已延續上百年，但分析人士指出，真正激化矛盾的深層原因在於柬埔寨猖獗的電信詐騙產業對泰國經濟的致命衝擊。

作為東南亞旅遊大國，泰國旅遊業貢獻其 GDP 至少 20% 以上，該國政府打算在 2027 年將這一比例提升至 25%，但新冠疫情過後，泰國旅遊業復甦乏力，今年前 8 月遊客總數年減 7.19%，其中中國遊客銳減尤為顯著。

儘管俄羅斯及歐美遊客增加，但消費能力遠不及中國遊客，一名陸客消費額相當於 10 名以上歐美背包客。

近年來，東南亞電信詐騙活動愈演愈烈，泰國成為重要中繼站。大量遊客在泰國被誘騙至柬埔寨，陷入電詐園區後遭受毆打、囚禁甚至轉賣，生命安全受到嚴重威脅。

報導指出，「王星事件」等典型案例引發中國輿論嘩然，嚴重打擊中國遊客赴泰國旅遊的信心。

泰國政府認為，要挽救旅遊業，必須從源頭打擊柬埔寨電詐產業。根據泰國前總理貝東塔透露，柬埔寨電信詐騙收入已佔其 GDP 的 40% 以上，該國甚至淪為「電詐王國」。

柬埔寨電詐產業的膨脹及其博彩業政策密切相關。1995 年，柬埔寨開放賭場牌照登記，2014 年更宣布賭場全面合法化，全國共發放 193 張牌照，每張牌照保證金高達 500 萬至 1000 萬美元，年費 10 萬美元，另加 7% 博彩稅。賭場氾濫也為電詐提供溫床，加上政府將電詐園區視為普通企業徵稅 (稅率 20%)，導致 50 餘個大型電詐園區在柬落地，從業人員超 10 萬人。

此外，政治博弈進一步加劇泰柬矛盾。原本塔信家族在兩國之間扮演緩衝角色，貝東塔曾與柬埔寨首相洪瑪奈以「叔侄」相稱，但洪森近期公開支持反對派，導致貝東塔下台，如今泰國政府與軍方聯手施壓柬埔寨，令雙邊關係雪上加霜。