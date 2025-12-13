鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-13 14:00

《巴隆周刊》週五 (12 日) 報導，聯準會表示，將每月買進約 200 億美元的短期美債，目的在於維持貨幣市場的流動性，強調這並不等同於量化寬鬆 (QE)。不過，多位市場人士對此說法抱持保留態度，認為實際效果恐難與 QE 明確切割。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週四如預期將聯邦基金利率下調 1 碼至 3.50% 至 3.75%，但最受市場關注的動作，並非降息本身，而是宣布重新啟動美國國庫券 (T-Bills) 的買進行動。

聯準會僅在數週前才結束部分國債到期不再投資後，聯準會便恢復證券買進，引發市場高度關注。

聯準會主席鮑爾表示，這類被稱為「準備金管理購買」(RMP) 的操作，主要是為了因應 4 月報稅季前可能出現的短期流動性壓力。

然而，MUFG Securities America 美國總體策略主管 George Goncalves 指出，距離報稅季仍有一段時間，聯準會此時提前介入的必要性並不明確，尤其在已有常設回購機制可用的情況下。

他進一步指出，若將機構不動產抵押證券到期再投資納入計算，聯準會實際每月吸收的國庫券規模，可能接近 600 億美元，對市場供給的影響不容小覷。

Strategas 華府政策團隊主管 Daniel Clifton 領導的團隊估算，聯準會一年對國庫券的需求約介於 2,400 億至 3,000 億美元，恐吸收財政部短期債券發行量的六至七成。

該團隊指出，這將使財政部得以提高國庫券在整體借款中的占比，並相對減少中長天期公債的發行。

儘管聯準會否認 RMP 屬於 QE，但市場反應顯示，其效果已開始浮現。

Apollo Global Management 首席經濟學家 Torsten Sløk 指出，自 2024 年 9 月以來聯準會累計降息 1.75 個百分點，但美國 10 年期公債殖利率卻不降反升，這與過去降息循環明顯不同，顯示長天期利率更多反映財政與通膨風險。

TS Lombard 首席美國經濟學家 Steven Blitz 則認為，聯準會重啟買債，形同央行與財政部的界線進一步模糊，代表貨幣政策正逐步受到財政需求主導，長期而言恐帶來通膨風險。

美國銀行全球利率策略團隊也在報告中形容，RMP 與 QE 就像啤酒與喝酒一樣，形式不同但效果相通，對市場的影響本質相近。

在聯準會最新決定公布前，10 年期美國公債殖利率為 4.21%，但隨後在週四跌至 4.10% 的低點，並在週五反彈。