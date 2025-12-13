鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-13 19:05

特斯拉 (TSLA-US) 近日推出最新生活風格產品：售價 350 美元（約 10,967 台幣）的高性能匹克球球拍，這款球拍由特斯拉與運動器材公司 Selkirk 共同研發。球拍採用碳纖維外框與泡棉內核設計，官方稱「專為高性能比賽而優化」。

馬斯克又出新招！特斯拉推出高性能匹克球球拍、要價上萬、限量瞬間完售。(圖：特斯拉)

根據《Business Insider》報導，Selkirk 共同擁有人暨研發總監 Tom Barnes 表示：「這不只是單純的品牌行銷，而是一個真正的工程合作計畫。特斯拉設計團隊與我們的研發小組花了一年多的時間交換數據、優化幾何設計，並對球拍原型進行壓力測試。」

Selkirk 發言人透露，這款匹克球球拍的概念最初源於 2023 年美國匹克球國家錦標賽期間，Barnes 與特斯拉工程團隊的一次對話。

Barnes 隨後交付了一批特製的特斯拉主題球拍給特斯拉員工，Selkirk 高層再前往加州弗里蒙特的特斯拉工廠，與全球產品設計總監 Javier Verdura（同時也是匹克球愛好者）展開設計合作。

這款匹克球球拍最終原型經過特斯拉的空氣力學測試後定型，限量球拍在特斯拉官網上架不到三小時即售罄，但補貨計畫尚未明確。

匹克球球拍是特斯拉首次進軍非電動運動用品領域，過往品牌已推出服飾與家居產品，例如杯具（30 美元起）、背包（185 美元起）與鹽與胡椒罐（65 美元起）。

馬斯克過往的業務也偏好收藏品，例如 2018 年爆紅的 Boring Company 火焰噴射器。

儘管特斯拉的生活風格產品未單獨列入財報，對公司財務影響有限，但球拍上架當天股價仍上漲逾 2%，盤後小幅回落。

匹克球結合網球、羽球及乒乓元素，近年來迅速普及。根據 2024 年「匹克球單項運動報告」，參與人數自 2023 年起增加 45.8%，三年內成長 311%。

此運動已從原本 55 歲以上郊區族群的休閒活動，演變為矽谷專業人士的熱門活動和社交平台。

匹克球入門裝備成本低，基本球拍與球不到 50 美元，但隨著比爾 · 蓋茲（Bill Gates）及李奧納多（Leonardo DiCaprio）等名人投入，高階球拍市場逐漸興起。

Selkirk 部分球拍價格超過 150 美元，Aero Blade 1.19 型號售價 299 美元起，其碳纖維加泡棉結構與特斯拉版本相似。

特斯拉匹克球球拍上市後，在社群媒體上引起熱議。部分粉絲認為此產品是佳節送禮的巧思；另一些人則批評售價過高，質疑 Selkirk 與特斯拉合作策略，而非與知名匹克球選手或網紅合作。