鉅亨網編譯段智恆 2025-08-19 00:00

‌



美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾本周將在懷俄明州的傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會發表演說，投資人屏息以待他是否釋出 9 月降息訊號。然而，美國經濟數據傳遞矛盾訊號──勞動市場轉弱推動降息預期，但生產者物價飆升又加深通膨疑慮，使鮑爾可能保持謹慎。

數據打架＋政治壓力！鮑爾最後一次傑克森霍爾演說牽動全球市場(圖：REUTERS/TPG)

這將是他任內最後一次在傑克森霍爾發言，背後還夾帶美國總統川普的強烈降息要求與 Fed 內部分歧，加劇外界對政策路徑的關注。

‌



上月就業數據顯示勞動市場走弱，曾一度強化降息預期；但隨後公布的生產者物價卻出現三年來最大漲幅，引發對關稅帶動通膨的憂慮，使得政策前景再度複雜化。分析師認為，鮑爾可能會維持「數據導向」的立場，不會過早鎖定降息路徑。

政治壓力與最後一次傑克森霍爾演說

這場演說對鮑爾而言格外重要，因為這將是他在任期內最後一次出席傑克森霍爾，背景卻是近年最動盪的貨幣政策環境之一。川普頻頻批評 Fed 不願大幅降息，甚至放話要撤換鮑爾，加劇外界對央行獨立性的疑慮。

去年，鮑爾也曾在傑克森霍爾暗示政策轉向，隨後在 9 月大幅降息，成為市場關注的前例。今年，投資人同樣期待他給出線索，不過他若選擇過度保守，也可能讓債市與股市再掀波動。

Fed 內部分歧 框架檢討成焦點

Fed 內部對貨幣政策的意見分歧愈來愈大。部分理事主張應及早降息，另一些則擔心通膨壓力，主張維持耐心觀望。川普與財長貝森特 (Scott Bessent) 更直接要求 9 月降息 2 碼(50 個基點)，幅度相當於去年 9 月。

鮑爾演說的另一個焦點，將是 Fed 正在進行的「政策框架檢討」。2020 年推出的框架，允許通膨在長期低於 2% 目標後短期「超標」，並減少因勞動市場過熱而升息的慣例。但這套設計在新冠疫情後高通膨時期遭到嚴厲批評，被認為延誤了升息時機。鮑爾可能藉由此次演說，預告框架將調整，反映疫情後的經濟新現實。