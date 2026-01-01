鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
賴清德總統周四（1 日）發表 2026 年新年談話，表示面對中國持續升高的擴張野心，國際社會都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。國台辦痛批賴清德再度兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立。
賴清德在元旦演說中說，面對中國持續升高的擴張野心，國際社會都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。賴清德強調，作為總統，他的態度一直很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防和全社會防衛韌性，全面建構有效嚇阻力量與民主防衛機制。
賴清德提到，去年他已經宣布啟動反滲透 17 項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過 8 年 1.25 兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，今年要一一來執行。
賴清德在演講中再次呼籲國人，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。國人可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識。期盼朝野攜手合作，順利讓國防預算趕緊通過。
國務院台辦發言人陳斌華周四對此表示，賴清德的講話充斥著謊言與妄言、敵意與惡意，再度兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，重彈「民主對抗威權」老調，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，再次暴露其「台獨」立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，充分坐實其是不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。
陳斌華說，為謀取政治私利，賴清德大肆揮霍民脂民膏，大搞「備戰謀獨」、「全民皆兵」，把民眾綁上「台獨」戰車，把台灣推向兵凶戰危的險境。
