賴清德在元旦演說中說，面對中國持續升高的擴張野心，國際社會都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。賴清德強調，作為總統，他的態度一直很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防和全社會防衛韌性，全面建構有效嚇阻力量與民主防衛機制。



賴清德提到，去年他已經宣布啟動反滲透 17 項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過 8 年 1.25 兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，今年要一一來執行。



賴清德在演講中再次呼籲國人，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。國人可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識。期盼朝野攜手合作，順利讓國防預算趕緊通過。